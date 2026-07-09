6 Kebiasaan Pasangan yang Hubungan Sehat dan Menikmati Waktu Bersama Menurut Psikologi

Kebiasaan pasangan yang hubungan sehat dan menikmati waktu bersama menurut psikologi / foto : Magnific/ freepik
JawaPos.com – Pasangan yang benar-benar menikmati kebersamaan bukan karena hubungan mereka sempurna, melainkan karena kebiasaan kecil yang mereka bangun.
Psikologi menunjukkan bahwa perilaku kecil yang dilakukan secara konsisten jauh lebih bermakna dibanding momen romantis yang sesekali.
Hubungan sehat tidak membutuhkan kencan mewah atau kejutan besar untuk tetap terasa hangat dan terhubung setiap harinya.
Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (9/6), berikut enam kebiasaan yang secara konsisten dipraktikkan oleh pasangan-pasangan yang benar-benar senang berada di dekat satu sama lain.
1. Memiliki rutinitas sederhana yang hanya milik mereka
Pasangan yang paling bahagia biasanya memiliki ritual kecil yang menjadi milik eksklusif mereka berdua saja.
Entah itu minum kopi bersama setiap pagi, jalan sore setelah makan malam, atau menonton satu episode favorit sebelum tidur.
Rutinitas ini mungkin tampak sepele, namun secara konsisten menciptakan prediktabilitas yang memperkuat koneksi emosional keduanya.
Momen-momen kecil yang bisa diandalkan setiap hari sering menjadi bagian paling bermakna dari sebuah hubungan jangka panjang.
Bukan liburan besar yang membuat pasangan tetap dekat, melainkan momen-momen kecil yang terus diulang setiap harinya.
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas
Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final
Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup
Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi
Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di 16 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Terakhir Lionel Messi atau Mohamed Salah