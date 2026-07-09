6 Kebiasaan Pasangan yang Hubungan Sehat dan Menikmati Waktu Bersama Menurut Psikologi

JawaPos.com – Pasangan yang benar-benar menikmati kebersamaan bukan karena hubungan mereka sempurna, melainkan karena kebiasaan kecil yang mereka bangun.

Psikologi menunjukkan bahwa perilaku kecil yang dilakukan secara konsisten jauh lebih bermakna dibanding momen romantis yang sesekali.

Hubungan sehat tidak membutuhkan kencan mewah atau kejutan besar untuk tetap terasa hangat dan terhubung setiap harinya.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (9/6), berikut enam kebiasaan yang secara konsisten dipraktikkan oleh pasangan-pasangan yang benar-benar senang berada di dekat satu sama lain.

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1. Memiliki rutinitas sederhana yang hanya milik mereka

Pasangan yang paling bahagia biasanya memiliki ritual kecil yang menjadi milik eksklusif mereka berdua saja.

Entah itu minum kopi bersama setiap pagi, jalan sore setelah makan malam, atau menonton satu episode favorit sebelum tidur.

Rutinitas ini mungkin tampak sepele, namun secara konsisten menciptakan prediktabilitas yang memperkuat koneksi emosional keduanya.

Momen-momen kecil yang bisa diandalkan setiap hari sering menjadi bagian paling bermakna dari sebuah hubungan jangka panjang.