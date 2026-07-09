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Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 9 Juli 2026 | 17.28 WIB

4 Zodiak yang Hanya Menampilkan Sisi Asli Dirinya di Hadapan Pasangan, Mau Tampil Apa Adanya dan Ogah Pura-Pura

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific - Image

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific

JawaPos.com - Beberapa zodiak tidak ragu saat harus menunjukkan diri mereka yang sebenarnya kepada siapapun.

Namun, ada juga yang hanya memperlihatkan sisi paling autentik kepada orang-orang terdekat, terutama pasangan.

Mengutip informasi dari laman collective.world pada (8/7) berikut empat zodiak yang mau menunjukkan sisi asli di dalam dirinya saat bersama dengan pasangannya.  

Taurus bisa menjadi diri sendiri saat bersama pasangannya. Mereka cenderung bersikap lucu dan menikmati momen-momen santai bersama orang tercinta.

Anda tidak lagi menutupi apapun dari orang tersebut. Pasangan akan melihat sisi paling unik, aneh, bahkan lucu dari diri anda karena anda percaya bahwa mereka tidak akan menghakimi anda.

Scorpio bisa berubah paling kocak saat berada di lingkungan yang membuat mereka merasa aman. Anda bisa terdengar nyeleneh dan menghibur.

Pikiran anda selalu dipenuhi kreativitas dan pengetahuan acak yang mungkin tidak pernah disangka orang lain. Hanya mereka yang benar-benar mengenal anda yang beruntung bisa menyaksikannya.

Capricorn sangat peduli dengan bagaimana orang lain memandang mereka. Namun, saat berdua dengan pasangan, capricorn akan menurunkan pertahanan di dalam diri anda.

Anda tidak malu bertingkah lucu atau melakukan hal-hal kocak bersama pasangan. 

Cancer akhirnya bisa benar-benar rileks menjadi diri sendiri. Anda tidak lagi merasa harus selalu waspada atau terus memikirkan bagaimana penilaian orang terhadap diri anda.

Editor: Hanny Suwindari
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