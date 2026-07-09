3 Shio yang Hokinya Besar di 2026, Rezeki Lancar dan Uang Tak akan Habis sampai Akhir Tahun

JawaPos.com - Selain mudah memperoleh rezeki, ada nikmat lain yang sering dilupakan atau tidak disadari oleh banyak orang.

Memiliki harta yang tidak habis tentu jadi keistimewaan dan bahkan menjadi bagian dari rezeki itu sendiri.

Dalam penerawangan astrolog, di tahun kuda api ini dikatakan ada sejumlah shio yang punya hoki besar berkaitan dengan rezeki.

Melansir dari kanal YouTube Koko Lie Tarot, berikut shio yang diramalkan hokinya besar di 2026 saat rezeki lancar dan uang tak akan habis sampai akhir tahun.

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1. Shio Ayam

Dalam ramalan astrolog, mereka yang bershio ayam dikatakan akan hidup dengan nyaman hingga berakhirnya tahun kuda api nanti.

Hidup mereka dimungkinkan akan selalu dicukupkan dan jauh dari berbagai hambatan atau kesulitan ekonomi.

Uang yang dipunya dikatakan akan cukup untuk memenuhi hidup mereka bersama keluarga dengan layak.

Uang mereka tidak cepat habis bukan karena tidak pernah dibelanjakan, melainkan karena setiap hari selalu bisa mengutamakan syukur.