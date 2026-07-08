3 Shio yang di Bulan Juli 2026 ini akan Banjir Duit, Cuan dan Bonus Siap Masuk Tabungan Semuanya

JawaPos.com - Beberapa orang diramalkan akan mengalami fase keberuntungan di bulan Juli 2026 ini.

Di pertengahan tahun kuda api ini, dikatakan akan ada segelintir pihak yang mendapat hoki terkait rezeki.

Banyak rezeki mengalir dari banyak tempat hingga situasi keuangan menjadi membaik dan makin stabil.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut shio yang diramalkan di bulan Juli 2026 ini akan banjir duit saat cuan dan bonus masuk ke tabungan.

1. Shio Kuda

Menurut penerawangan astrolog, mereka yang bershio kuda diramalkan akan mengalami perbaikan secara finansial.

Setelah sekian waktu hidup dalam kesulitan ekonomi, di pertengahan tahun 2026 ini keadaan dimungkinkan berangsur membaik.