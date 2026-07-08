7 Shio Ini Diyakini Pandai Mengelola Keuangan dan Berpotensi Mendatangkan Banyak Rezeki

1. Shio Tikus

Khusus kelahiran tahun 1972 (elemen air), 1984 (elemen kayu), 1996 (elemen api), 2008 (elemen tanah.)

Orang yang lahir dalam tahun shio Tikus dikenal sebagai orang yang cerdas, pintar, dan berpikiran tajam.

Mereka memiliki kemampuan untuk melihat peluang dan memanfaatkannya dengan baik, terutama dalam hal keuangan.

Shio Tikus juga dikenal sebagai pengelola keuangan yang handal. Mereka mampu mengatur keuangan dengan baik dan membuat investasi yang menguntungkan.

2. Shio Macan

Khusus kelahiran tahun 1974 (elemen kayu), 1986 (elemen api), 1998 (elemen tanah), 2010 (elemen logam.)

Orang yang lahir dalam tahun shio Macan dikenal sebagai orang yang percaya diri, berani, dan memiliki insting yang kuat.

Mereka cenderung memiliki keberanian untuk mengambil risiko dalam hal keuangan seperti memulai usaha baru atau melakukan investasi besar-besaran.