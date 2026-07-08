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Leni Setya Wati
Kamis, 9 Juli 2026 | 04.35 WIB

7 Shio Ini Diyakini Pandai Mengelola Keuangan dan Berpotensi Mendatangkan Banyak Rezeki

Ilustrasi shio yang bisa melipat gandakan uang (freepik/wirestock) - Image

Ilustrasi shio yang bisa melipat gandakan uang (freepik/wirestock)

JawaPos.com - Shio merupakan salah satu unsur penting dalam astrologi Tiongkok yang hingga kini masih banyak dikenal dan dipercaya oleh sebagian masyarakat. Dalam tradisi tersebut, terdapat 12 shio yang masing-masing memiliki karakter serta gambaran kepribadian yang berbeda.

Selain dikaitkan dengan sifat dan perjalanan hidup seseorang, beberapa shio juga dipercaya memiliki kemampuan tertentu dalam urusan finansial. Mereka disebut memiliki kecerdasan, kemampuan membaca peluang, serta kecakapan dalam mengatur keuangan sehingga berpotensi meningkatkan kondisi ekonomi.

Dari keseluruhan 12 shio, terdapat tujuh shio yang sering disebut memiliki karakter unggul dalam hal strategi finansial dan peluang memperoleh keberuntungan.

Lantas, shio apa saja yang masuk dalam daftar tersebut? Berikut ulasannya yang dirangkum dari kanal YouTube Naura Kom.

1. Shio Tikus

Khusus kelahiran tahun 1972 (elemen air), 1984 (elemen kayu), 1996 (elemen api), 2008 (elemen tanah.)

Orang yang lahir dalam tahun shio Tikus dikenal sebagai orang yang cerdas, pintar, dan berpikiran tajam.

Mereka memiliki kemampuan untuk melihat peluang dan memanfaatkannya dengan baik, terutama dalam hal keuangan.

Shio Tikus juga dikenal sebagai pengelola keuangan yang handal. Mereka mampu mengatur keuangan dengan baik dan membuat investasi yang menguntungkan.

2. Shio Macan

Khusus kelahiran tahun 1974 (elemen kayu), 1986 (elemen api), 1998 (elemen tanah), 2010 (elemen logam.)

Orang yang lahir dalam tahun shio Macan dikenal sebagai orang yang percaya diri, berani, dan memiliki insting yang kuat.

Mereka cenderung memiliki keberanian untuk mengambil risiko dalam hal keuangan seperti memulai usaha baru atau melakukan investasi besar-besaran.

Namun, keberanian mereka ini juga didukung dengan kecerdasan dalam memilih investasi yang bisa memberikan keuntungan maksimal.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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