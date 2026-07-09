4 Zodiak yang Mengharapkan Pasangan Bisa Lebih Ekspresif, Merasa Capek karena Harus Kode-Kodean dengan Pacar

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific
JawaPos.com - Bagi beberapa zodiak, kasih sayang memiliki arti yang sangat penting di dalam sebuah hubungan.
Mereka membutuhkan perhatian dan ungkapan rasa cinta yang cukup, supaya mereka merasa dihargai dan juga dicintai oleh pasangannya.
Sebagaimana yang dikutip dari laman /collective.world pada (8/7) berikut empat zodiak yang ingin pasangan bisa lebih ekspresif saat bersama mereka.
Leo
Leo senang dibanjiri pujian dan apresiasi setiap hari. Leo membutuhkan seseorang yang menyadari perubahan sekecil apa pun pada penampilan mereka, mampu membangkitkan semangat saat mereka sedang terpuruk.
Mereka ingin menerima kasih sayang, baik saat berdua maupun di depan umum.
Cancer
Cancer ingin diyakinkan bahwa anda tidak tiba-tiba bosan dan kehilangan rasa cinta. Jika mereka merasa kurang mendapatkan perhatian atau hubungan mulai terasa berjalan sepihak, cancer mudah merasa cemas.
Mereka cenderung membayangkan kemungkinan terburuk dan mengira hubungan akan segera berakhir atau pasangannya akan meninggalkan mereka.
Pisces
Pisces juga berharap mendapatkan perlakuan yang sama. Mereka membutuhkan pasangan yang nyaman mengungkapkan perasaan dan tidak malu menunjukkan sisi romantisnya.
Bagi mereka hubungan yang sehat harus memiliki kesimbangan antara memberi dan menerima.
Sagittarius
Sagittarius tidak takut menunjukkan isi hatinya. Jika pasangan tidak nyaman menunjukkan kemesraan di depan umum maupun jarang menunjukkan kasih sayang saat berdua, hubungan dengan sagittarius bisa-bisa akan terasa hambar. Mereka ingin merasa diinginkan dan dicintai setiap saat.
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