Ramalan Zodiak Leo 9 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Acara yang melibatkan seni atau studi spiritual mungkin terjadi hari ini. Zodiak leo mungkin akan berhubungan dengan orang-orang baru yang memiliki minat sama.

Sementara itu, cinta dan romansa bisa terasa seperti dongeng. Leo mungkin memandang pasangan saat ini dengan sifat-sifatnya yang menawan. Leo harus menikmatinya, namun jangan sampai terjebak dalam harapan yang tidak realistis.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Kamis, 9 Juli 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Jika ingin menerima cinta dari pasangan, zodiak leo harus memberikannya terlebih dahulu sesekali. Terkait karir, lakukan upaya yang serius untuk menghilangkan kebingungan mengenai arah karir.

Sementara itu, mulailah menghindari mengonsumsi camilan tidak sehat, makanan berminyak, dan gorengan. Terkait keuangan, manfaatkan kesempatan dinas di luar negeri dari perusahaan dengan sebaik-baiknya

Cinta Leo