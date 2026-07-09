Ramalan Zodiak Gemini 9 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak gemini perlu menggunakan kecerdasan untuk menjelajahi bidang-bidang yang tampak spekulatif. Ritual spiritual kuno, prasejarah, atau cerita-cerita tidak biasa mungkin ada dalam pikiran gemini.

Cobalah mencari buku-buku tentang subjek-subjek ini. Biasanya gemini cenderung skeptis tentang hal-hal seperti itu, tetapi sekarang ingin mempelajarinya. Namun, tetaplah mempertahankan logika saat mempelajarinya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Kamis, 9 Juli 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Bersiaplah karena zodiak gemini akan bertemu seseorang yang menarik melalui seorang teman. Terkait karir, jangan bingung dengan banyaknya pilihan bidang profesi yang tersedia saat ini.

Sementara itu, pertimbangkan untuk mengikuti yoga dan meditasi, dan perhatikan dampaknya kesejahteraan fisik, mental, dan emosional. Terkait keuangan, gemini akan mendapat keuntungan di bidang keuangan jika memiliki pekerjaan yang berurusan dengan pihak luar negeri.

Cinta Gemini