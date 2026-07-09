Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 9 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini akan menginspirasi zodiak gemini untuk lebih percaya diri dalam bertindak. Jika merupakan seorang profesional, gemini mungkin merasa terdorong untuk segera mewujudkan ide-ide baru.

Namun jika menghadapi beberapa hambatan di jalan, tingkat kepercayaan diri gemini mungkin akan diuji. Jangan biarkan kemunduran kecil membuatmu menarik diri. Pada segala hal yang dilakukan hari ini, tetaplah waspada dan ikuti instingmu

Zodiak cancer mungkin akan merasakan berbagai emosi yang bertentangan. Segala sesuatunya mungkin terasa terlalu berat, dan cancer mungkin mengalami perubahan suasana hati sebagai akibatnya.

Hindari terpengaruh oleh energi negatif dan cobalah untuk tetap bersikap positif sepanjang hari. Nikmati hal-hal yang memberi kegembiraan untuk membantu menghilangkan segala hal negatif.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Kamis, 9 Juli 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Bersiaplah karena zodiak gemini akan bertemu seseorang yang menarik melalui seorang teman. Terkait karir, jangan bingung dengan banyaknya pilihan bidang profesi yang tersedia saat ini.