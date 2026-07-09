Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 9 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Sagitarius yang terhormat, Hari ini akan menjadi hari yang ideal untuk bepergian bagi zodiak sagitarius. Sagitarius bisa bepergian bersama teman, keluarga, atau bahkan kolega.

Perjalanan ini akan penuh dengan pemandangan menarik dan percakapan yang menyenangkan. Segala sesuatunya akan berjalan lancar. Selain itu, sagitarius mungkin perlu menghindari perairan jika tidak bisa berenang.

Zodiak capricorn memiliki semua hal untuk menyelesaikan masalah yang terjadi selama beberapa hari terakhir. Masalah-masalah tersebut cukup menantang dan juga memengaruhi ketenangan mental.

Capricorn akan merasa sangat senang setelah mendapatkan solusi atas masalah tersebut. Hari ini ideal untuk menemukan penyebab masalah tersebut dan mendapatkan solusinya. Capricorn dapat mempelajari banyak hal baru dengan menerima tantangan hari ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Kamis, 9 Juli 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius perlu waspada terhadap orang-orang yang mendekati dan tidak tulus. Terkait karir, berkonsultasilah dengan penasihat atau senior dari mengenai masalah yang sedang dihadapi di tempat kerja.