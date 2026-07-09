Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 9 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Hari ini ideal bagi zodiak libra untuk bersantai, setelah berhari-hari terlalu banyak berpikir dan menghadapi kesulitan. Libra merasa sangat termotivasi untuk menjaga apa yang dimiliki dalam hidup dan sekaligus, membuat rencana untuk meningkatkan keadaan lebih lanjut.

Cobalah menghabiskan waktu berkualitas bersama orang-orang terkasih untuk berbagi momen-momen yang tak terlupakan.

Hari ini adalah waktu yang tepat untuk menghidupkan kembali gairah, karena hubungan zodiak scorpio dengan orang lain menjadi pusat perhatian hari ini.

Luangkan waktu berkualitas bersama orang-orang terkasih untuk membantu memperkuat ikatanmu dengan mereka. Hari ini adalah hari untuk fokus pada kehidupan pribadi dan tidak terbebani oleh tenggat waktu pekerjaan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Kamis, 9 Juli 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra merasakan percikan asmara yang nyata melalui pertemuan yang tak terduga dengan seseorang. Terkait karir, perhatikan bimbingan seorang profesional agar dapat belajar dari pengalamannya.