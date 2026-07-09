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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 9 Juli 2026 | 15.22 WIB

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 9 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (freepik)

JawaPos.com – Zodiak aries perlu memanfaatkan potensi sepenuhnya untuk mewujudkan aspirasi kreatif. Persaingan sehat di tempat kerja akan memaksa aries untuk mencapai lebih banyak hal. 

Hal ini akan mendorong aries untuk bangkit dari keterpurukan, berjuang untuk mencapai target, dan unggul dari orang lain. Kedamaian dan harmoni akan berlaku di lingkungan rumah tangga, jadi aries tidak perlu khawatir tentang apa pun dan cukup menikmati hari ini.

Zodiak taurus dapat menggunakan spiritualitas untuk mengubah aspek-aspek kehidupan. Taurus dapat mencari bimbingan untuk mendapatkan solusi yang lebih baik bagi masalah yang ada. 

Cobalah menggunakan arah mata angin untuk membuat perbaikan dalam hidup. Taurus juga dapat mengunjungi tempat suci untuk mendapatkan ketenangan pikiran.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Kamis, 9 Juli 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries memiliki secercah harapan untuk menemukan pasangan yang tepat mulai hari ini. Terkait karir, gunakan jasa penasihat karir untuk menghilangkan keraguan tentang pilihan dan tujuan karir.

Sementara itu, hindari makanan yang pedas atau berminyak agar tidak mengganggu perut atau pencernaan. Terkait keuangan, manfaatkan waktu yang menguntungkan dengan mencoba memperluas jangkauan bisnis seluas mungkin.

Editor: Novia Tri Astuti
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