Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 9 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (freepik)
JawaPos.com – Zodiak aries perlu memanfaatkan potensi sepenuhnya untuk mewujudkan aspirasi kreatif. Persaingan sehat di tempat kerja akan memaksa aries untuk mencapai lebih banyak hal.
Hal ini akan mendorong aries untuk bangkit dari keterpurukan, berjuang untuk mencapai target, dan unggul dari orang lain. Kedamaian dan harmoni akan berlaku di lingkungan rumah tangga, jadi aries tidak perlu khawatir tentang apa pun dan cukup menikmati hari ini.
Zodiak taurus dapat menggunakan spiritualitas untuk mengubah aspek-aspek kehidupan. Taurus dapat mencari bimbingan untuk mendapatkan solusi yang lebih baik bagi masalah yang ada.
Cobalah menggunakan arah mata angin untuk membuat perbaikan dalam hidup. Taurus juga dapat mengunjungi tempat suci untuk mendapatkan ketenangan pikiran.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Kamis, 9 Juli 2026.
Aries (21 Maret – 19 April)
Zodiak aries memiliki secercah harapan untuk menemukan pasangan yang tepat mulai hari ini. Terkait karir, gunakan jasa penasihat karir untuk menghilangkan keraguan tentang pilihan dan tujuan karir.
Sementara itu, hindari makanan yang pedas atau berminyak agar tidak mengganggu perut atau pencernaan. Terkait keuangan, manfaatkan waktu yang menguntungkan dengan mencoba memperluas jangkauan bisnis seluas mungkin.
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas
Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final
Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup
Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi
Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di 16 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Terakhir Lionel Messi atau Mohamed Salah