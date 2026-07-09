Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 9 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (freepik)
JawaPos.com - Peluang profesional baru akan hadir bagi zodiak aquarius. Bintang-bintang berpihak pada aquarius hari ini, jadi ini adalah hari yang baik untuk memulai proyek atau usaha baru.
Proyek ini akan sukses, membantu aquarius menuai manfaat luar biasa, serta menjaga semangat aquarius tetap tinggi.
Zodiak pisces dikenal sebagai pribadi yang baik dan suka membantu. Hari ini adalah waktu untuk melakukan sesuatu yang baik bagi orang-orang terkasih agar mereka merasa istimewa. Hari ini, pisces akan bertemu orang baru, bersosialisasi, dan sekadar bersantai untuk bersenang-senang.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Kamis, 9 Juli 2026.
Aquarius (20 Januari – 18 Februari)
Zodiak aquarius harus memastikan menjalin hubungan serius dan tidak membuang waktu dalam hubungan jangka pendek. Terkait karir, konsentrasikan diri pada tugas dan hindari argumen yang tidak perlu dengan rekan kerja.
Sementara itu, hindari makanan olahan dan diproses yang dapat menyebabkan penurunan kesehatan. Pada sisi keuangan, aquarius harus memilih metode yang stabil saat berinvestasi dan menyelesaikan transaksi tersebut.
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