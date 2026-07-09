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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 9 Juli 2026 | 15.17 WIB

Ramalan Zodiak Aries 9 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (freepik)

JawaPos.com - Acara-acara yang berlangsung di pusat meditasi dan tempat-tempat lain dengan orientasi spiritual, akan menarik perhatian zodiak aries. Aries mungkin ingin menghadiri program di salah satu tempat tersebut, jika memungkinkan. 

Jangan heran jika beberapa wawasan mendalam datang dan memberikan pencerahan pada situasi yang sedang aries hadapi. Catatlah wawasan tersebut atau aries mungkin akan melupakannya nanti.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Kamis, 9 Juli 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries memiliki secercah harapan untuk menemukan pasangan yang tepat mulai hari ini. Terkait karir, gunakan jasa penasihat karir untuk menghilangkan keraguan tentang pilihan dan tujuan karir.

Sementara itu, hindari makanan yang pedas atau berminyak agar tidak mengganggu perut atau pencernaan. Terkait keuangan, manfaatkan waktu yang menguntungkan dengan mencoba memperluas jangkauan bisnis seluas mungkin.

Cinta Aries

Jika telah kehilangan harapan akan cinta, keinginan aries akan kembali menyala hari ini. Meskipun mungkin membutuhkan waktu lama untuk menemukan pasangan yang tepat, ada secercah harapan. Jangan kehilangan harapan, keluarlah dan aries mungkin akan menemukan orang yang tepat.

Editor: Novia Tri Astuti
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