9 Weton Ini Diyakini Memiliki Rezeki Lancar dan Kemampuan Finansial Kuat

JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar penanda hari kelahiran. Perpaduan antara hari lahir dan pasaran dipercaya menyimpan nilai filosofi yang berkaitan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga potensi seseorang dalam berbagai bidang.

Karena itu, weton kerap digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam berbagai hal, mulai dari hubungan, pekerjaan, hingga urusan keberuntungan dan rezeki. Dalam Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang dipercaya memiliki jalur rezeki yang kuat serta kemampuan bertahan dalam menghadapi berbagai kondisi.

Sembilan weton tertentu disebut-sebut memiliki keberuntungan dalam hal finansial. Mereka diyakini mempunyai sifat pantang menyerah, pandai mengelola apa yang dimiliki, serta mampu menemukan jalan keluar ketika menghadapi kesulitan ekonomi.

Meski demikian, kepercayaan mengenai weton merupakan bagian dari tradisi dan budaya yang dapat dijadikan sebagai bahan refleksi diri, bukan sebagai sesuatu yang harus diyakini secara mutlak.

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