9 Weton Ini Diyakini Memiliki Rezeki Lancar dan Kemampuan Finansial Kuat

Ilustrasi weton yang tak akan pernah kehabisan uang (freepik/benzoix)
JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar penanda hari kelahiran. Perpaduan antara hari lahir dan pasaran dipercaya menyimpan nilai filosofi yang berkaitan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga potensi seseorang dalam berbagai bidang.
Karena itu, weton kerap digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam berbagai hal, mulai dari hubungan, pekerjaan, hingga urusan keberuntungan dan rezeki. Dalam Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang dipercaya memiliki jalur rezeki yang kuat serta kemampuan bertahan dalam menghadapi berbagai kondisi.
Sembilan weton tertentu disebut-sebut memiliki keberuntungan dalam hal finansial. Mereka diyakini mempunyai sifat pantang menyerah, pandai mengelola apa yang dimiliki, serta mampu menemukan jalan keluar ketika menghadapi kesulitan ekonomi.
Meski demikian, kepercayaan mengenai weton merupakan bagian dari tradisi dan budaya yang dapat dijadikan sebagai bahan refleksi diri, bukan sebagai sesuatu yang harus diyakini secara mutlak.
Lantas, weton apa saja yang masuk dalam daftar tersebut? Berikut ulasannya yang dirangkum dari kanal YouTube Energi Weton.
1. Senin Wage
Weton ini membawa karakter orang yang tenang, penuh perhitungan, dan jarang gegabah dalam mengambil keputusan.
Mereka dikenal hemat namun bukan pelit. Dalam urusan keuangan, Senin Wage sangat teliti. Bahkan dari hal-hal kecil, mereka bisa menabung dan menyusun perencanaan jangka panjang.
Rezeki mereka mengalir bukan karena keberuntungan semata, melainkan dari kerja keras, kesabaran, dan keuletan yang luar biasa.
Mereka jarang terlihat mencolok namun perlahan dan pasti mereka membangun fondasi finansial yang kokoh.
2. Rabu Pon
Orang yang lahir pada Rabu Pon memiliki pancaran energi yang tenang namun penuh daya tarik spiritual.
Mereka sering diposisikan sebagai penengah dalam konflik karena bijaksana dan bisa dipercaya.
Dalam urusan rezeki, mereka punya kepekaan tinggi terhadap peluang. Bahkan sesuatu yang bagi orang lain tampak kecil, bisa mereka ubah menjadi sumber penghasilan yang terus berkembang.
Mereka juga dikenal dermawan dan inilah yang membuat rezeki mereka tak pernah putus, karena mereka tahu bahwa berbagi adalah jalan untuk menerima sesuatu yang lebih.
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