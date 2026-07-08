Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 9 Juli 2026 | 03.20 WIB

8 Shio Ini Diprediksi Mendapatkan Keberuntungan Finansial dan Rezeki Melimpah Menurut Astrologi Tionghoa

Shio keberlimpahan rezeki dan hidup mewah kata astrologi Tionghoa. (Freepik/ freepik) - Image

Shio keberlimpahan rezeki dan hidup mewah kata astrologi Tionghoa. (Freepik/ freepik)

JawaPos.com - Astrologi Tionghoa kembali menjadi perhatian karena berbagai prediksi mengenai keberuntungan, termasuk dalam hal rezeki dan kondisi finansial seseorang. Dalam kepercayaan tersebut, setiap shio diyakini memiliki karakter serta potensi energi yang berbeda-beda.

Beberapa shio disebut memiliki peluang lebih besar untuk mengalami peningkatan finansial. Mereka dipercaya akan mendapatkan kesempatan baik, kemudahan dalam mencari penghasilan, serta aliran rezeki yang lebih lancar pada periode tertentu.

Prediksi ini menjadi salah satu pembahasan menarik dalam astrologi Tionghoa karena sering dikaitkan dengan keberuntungan dan perubahan nasib seseorang berdasarkan perhitungan tradisional.

Berdasarkan penjelasan dari akun YouTube Naura Kom, terdapat delapan shio yang disebut berpotensi memperoleh keberlimpahan rezeki dan peluang finansial menurut astrologi Tionghoa.

1. Shio Macan

Shio Macan dikenal memiliki etos kerja yang luar biasa tinggi dan pantang menyerah dalam menghadapi tantangan finansial.

Mereka yang lahir pada tahun 1962 (unsur kayu), 1974, 1986 (unsur api), 1998 (unsur tanah), dan 2010 (unsur logam) memiliki kegigihan natural dalam mengejar tujuan keuangan.

Sifat rajin dan pekerja keras yang melekat pada Shio Macan membuat mereka tidak pernah ragu untuk berusaha maksimal demi mencapai stabilitas finansial.

Ketekunan yang dimiliki Shio Macan memungkinkan mereka untuk bertahan menghadapi berbagai rintangan ekonomi yang mungkin menghalangi jalan menuju kesuksesan.

Dengan kombinasi kerja keras dan tekad yang kuat, Shio Macan mampu meraih hasil finansial yang memuaskan di berbagai kondisi ekonomi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
6 Shio Ini Diprediksi Memiliki Keberuntungan Finansial Besar dan Berpotensi Meraih Kesuksesan Menurut Astrologi Tionghoa - Image
Zodiak

6 Shio Ini Diprediksi Memiliki Keberuntungan Finansial Besar dan Berpotensi Meraih Kesuksesan Menurut Astrologi Tionghoa

Kamis, 9 Juli 2026 | 03.28 WIB

7 Tanggal Lahir Ini Diyakini Membawa Keberuntungan Finansial Menurut Primbon Jawa, Apa Saja? - Image
Zodiak

7 Tanggal Lahir Ini Diyakini Membawa Keberuntungan Finansial Menurut Primbon Jawa, Apa Saja?

Kamis, 9 Juli 2026 | 02.49 WIB

5 Weton Ini Diyakini Membawa Rezeki dan Keberuntungan Menurut Primbon Jawa - Image
Zodiak

5 Weton Ini Diyakini Membawa Rezeki dan Keberuntungan Menurut Primbon Jawa

Kamis, 9 Juli 2026 | 02.37 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk - Image
1

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk

2

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head

3

Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup

4

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final

5

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Kirim Pulang Tuan Rumah

6

Kontroversial! Wasit Inggris Anthony Taylor Pimpin Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026, Rekam Jejak Jadi Sorotan

7

Daftar 32 Negara Hadiri Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei Dirilis Iran, Indonesia Tak Masuk, Warganet Bertanya-tanya

8

Arogan Tonjok Pengendara di Jalan Jagakarsa, 'Bang Jago' Tak Berdaya Ditangkap di Rumahnya

9

Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi

10

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore