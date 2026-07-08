7 Tanggal Lahir Ini Diyakini Membawa Keberuntungan Finansial Menurut Primbon Jawa, Apa Saja?

Ilustrasi tanggal lahir pembawa hoki finansial (freepik)
JawaPos.com - Mengapa sebagian orang tampak lebih mudah memperoleh peluang rezeki dan meraih kesuksesan finansial? Pertanyaan tersebut kerap dikaitkan dengan berbagai kepercayaan, salah satunya ajaran Primbon Jawa yang menilai tanggal lahir memiliki makna khusus dalam perjalanan hidup seseorang.
Dalam tradisi tersebut, tanggal kelahiran tidak hanya dipandang sebagai penanda waktu lahir, tetapi juga dipercaya mencerminkan karakter, potensi, serta energi yang berkaitan dengan keberuntungan, termasuk dalam urusan ekonomi dan karier.
Berdasarkan ulasan yang disampaikan melalui kanal YouTube Algoritma Alam Weton, terdapat tujuh tanggal lahir yang disebut memiliki potensi membawa hoki finansial serta peluang kesuksesan yang lebih besar dibandingkan lainnya.
1. Tanggal lahir 30
Tanggal lahir 30 adalah tanggal yang seringkali dianggap istimewa dalam banyak tradisi dan kepercayaan.
Tanggal 30 adalah puncak energi dalam 1 bulan, di mana segala usaha, kerja keras, dan niat baik yang telah dikumpulkan akhirnya mencapai titik tertinggi.
Lahir di tanggal ini berarti membawa akumulasi energi, menjadikan Anda pemimpin alami dengan visi besar.
Kombinasi angka tiga yang melambangkan kreativitas, ekspresi diri, dan komunikasi dengan angka nol yang berarti potensi tak terbatas.
Menciptakan kemampuan luar biasa untuk mewujudkan ide menjadi nyata. Anda tidak hanya bermimpi, tetapi juga mampu merancang langkah-langkah konkret untuk mewujudkan impian tersebut.
2. Tanggal lahir 18
Tanggal 18 adalah kombinasi unik dari angka 1 dan 8. Angka satu melambangkan awal baru kepemimpinan dan semangat pionir.
Mereka yang lahir di tanggal ini seringkali memiliki dorongan kuat untuk menjadi yang terdepan, memulai sesuatu yang baru, dan tidak takut mengambil risiko.
Sementara itu, angka 8 dikenal sebagai simbol kelimpahan, kekuatan finansial, dan kemampuan untuk menarik rezeki dalam jumlah besar.
Gabungan dua energi ini menciptakan pribadi yang tidak hanya ambisius, tapi juga sangat berpotensi menjadi magnet keberuntungan baik secara material maupun spiritual.
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