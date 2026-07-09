12 Tanaman Keberuntungan Menurut Feng Shui yang Cocok untuk Setiap Shio, Simbol Energi Positif, Kemakmuran, dan Keharmonisan Hidup

Ilustrasi Tanaman (Freepik)
JawaPos.com - Tanaman hias tidak hanya berfungsi mempercantik ruangan, tetapi juga sering dikaitkan dengan simbol kehidupan, pertumbuhan, dan keseimbangan.
Dalam tradisi feng shui, berbagai jenis tanaman dipercaya mampu menghadirkan energi positif yang mendukung keharmonisan, kesehatan, hingga semangat untuk berkembang.
Meski demikian, pandangan ini merupakan bagian dari kepercayaan budaya dan tidak dapat dibuktikan secara ilmiah.
Setiap shio dalam astrologi Tionghoa diyakini memiliki karakter, kelebihan, dan tantangan yang berbeda.
Oleh sebab itu, terdapat pula tanaman tertentu yang dianggap selaras dengan sifat alami masing-masing shio.
Tanaman tersebut dipercaya menjadi simbol pengingat agar seseorang terus menjaga keseimbangan dalam menjalani kehidupan.
Artikel ini membahas tanaman keberuntungan yang sering dikaitkan dengan masing-masing shio menurut feng shui yang dirangkum dari kanal YouTube Witch Healer's Sanctuary pada Rabu (08/07).
Shio Tikus dikenal sebagai simbol kecerdasan, kemampuan beradaptasi, serta kejelian dalam melihat peluang. Banyak orang yang lahir pada shio ini dinilai cepat mempelajari hal baru, mudah menemukan solusi, dan memiliki naluri bisnis yang baik ketika menghadapi berbagai situasi.
Tanaman yang sering dikaitkan dengan shio Tikus adalah lucky bamboo, money tree (Pachira aquatica), dan sirih gading. Ketiganya melambangkan pertumbuhan yang pesat, fleksibilitas, serta kemampuan bertahan dalam berbagai kondisi sehingga dianggap sejalan dengan karakter shio ini.
Filosofi yang dapat dipetik adalah bahwa melihat peluang saja belum cukup. Keberhasilan juga membutuhkan kesabaran untuk merawat setiap kesempatan yang telah datang agar dapat berkembang menjadi hasil yang lebih besar.
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