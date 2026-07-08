5 Zodiak Ini Sering Mendahulukan Kebahagiaan Orang Lain hingga Melupakan Dirinya Sendiri

1. Cancer berdarah diam-diam demi kenyamanan semua orang

Cancer adalah pengasuh zodiak. Mereka merasakan ketegangan di ruangan lebih cepat daripada kebanyakan orang melihat bola lampu yang berkedip-kedip.

Dan, seperti perawat rumahan, mereka bergegas meredakannya. Masalahnya, mereka sering mengabaikan luka emosional mereka sendiri dalam prosesnya.

Bagi Cancer, itu adalah sifat alami mereka. Mereka takut konflik, jadi mereka lebih suka berusaha lebih keras daripada mengambil risiko menerima satu keluhan dari orang lain.

Kemurahan hati ini indah, tetapi ada harganya. Anda tidak dapat menyembuhkan luka semua orang sambil mengabaikan luka Anda sendiri.

Cancer menemukan kebebasan ketika mereka menyadari bahwa batasan bukanlah pengkhianatan, itu adalah tindakan mempertahankan diri.

2. Libra berkata iya dengan mengorbankan kedamaian pribadi

Libra terlahir dengan sifat harmoni, dipengaruhi oleh Venus, planet keindahan, keanggunan, dan kemitraan.

Tunjukkan pada mereka situasi di mana konflik mungkin muncul, dan mereka akan turun tangan untuk memperbaikinya lebih cepat daripada Anda berkedip.

Ketergantungan adalah istilah yang digunakan para ahli untuk menggambarkan hubungan di mana rasa harga diri seseorang bergantung pada upaya memperbaiki atau menyenangkan orang lain.