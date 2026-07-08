5 Zodiak Ini Sering Mendahulukan Kebahagiaan Orang Lain hingga Melupakan Dirinya Sendiri

ilustrasi 12 tanda zodiak. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Bersikap peduli dan rela berkorban merupakan sifat yang terpuji. Namun, ketika seseorang terus-menerus mengutamakan kebutuhan orang lain tanpa memedulikan dirinya sendiri, hal itu dapat berujung pada kelelahan emosional dan hilangnya kebahagiaan pribadi.
Ada orang yang sulit menolak permintaan, meski sebenarnya merasa keberatan. Mereka memilih mengalah demi menjaga perasaan orang lain, meskipun harus mengorbankan waktu, tenaga, dan kepentingannya sendiri. Sikap tersebut umumnya berakar pada rasa empati yang tinggi serta kesetiaan terhadap orang-orang terdekat.
Meski demikian, kemampuan menetapkan batasan tetap diperlukan agar hubungan tetap sehat dan pengorbanan tidak berubah menjadi beban yang terus berulang. Lantas, zodiak apa saja yang dikenal memiliki kecenderungan seperti ini? Berikut ulasannya yang dirangkum dari My Inner Creative.
1. Cancer berdarah diam-diam demi kenyamanan semua orang
Cancer adalah pengasuh zodiak. Mereka merasakan ketegangan di ruangan lebih cepat daripada kebanyakan orang melihat bola lampu yang berkedip-kedip.
Dan, seperti perawat rumahan, mereka bergegas meredakannya. Masalahnya, mereka sering mengabaikan luka emosional mereka sendiri dalam prosesnya.
Bagi Cancer, itu adalah sifat alami mereka. Mereka takut konflik, jadi mereka lebih suka berusaha lebih keras daripada mengambil risiko menerima satu keluhan dari orang lain.
Kemurahan hati ini indah, tetapi ada harganya. Anda tidak dapat menyembuhkan luka semua orang sambil mengabaikan luka Anda sendiri.
Cancer menemukan kebebasan ketika mereka menyadari bahwa batasan bukanlah pengkhianatan, itu adalah tindakan mempertahankan diri.
2. Libra berkata iya dengan mengorbankan kedamaian pribadi
Libra terlahir dengan sifat harmoni, dipengaruhi oleh Venus, planet keindahan, keanggunan, dan kemitraan.
Tunjukkan pada mereka situasi di mana konflik mungkin muncul, dan mereka akan turun tangan untuk memperbaikinya lebih cepat daripada Anda berkedip.
Ketergantungan adalah istilah yang digunakan para ahli untuk menggambarkan hubungan di mana rasa harga diri seseorang bergantung pada upaya memperbaiki atau menyenangkan orang lain.
Libra dapat berperan seperti itu karena kedamaian adalah oksigen mereka. Mereka akan melakukan senam mental untuk menenangkan Anda sebelum berbicara kepada diri mereka sendiri.
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