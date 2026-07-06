10 Hal Kecil yang Membawa Kebahagiaan bagi Para Introvert Menurut Psikologi

seseorang yang menikmati waktu sendirian./Magnific/Anastasia Kazakova
JawaPos.com - Di dunia yang sering mengagungkan kehidupan sosial yang ramai, para introvert kerap disalahpahami sebagai pribadi yang pemalu, antisosial, atau tidak menyukai orang lain.
Padahal, menurut psikologi, introvert hanya memiliki cara berbeda dalam memperoleh energi. Jika ekstrovert merasa bersemangat setelah berinteraksi dengan banyak orang, introvert justru mengisi ulang energi melalui waktu tenang dan aktivitas yang lebih personal.
Konsep introversi pertama kali diperkenalkan oleh Carl Gustav Jung, yang menjelaskan bahwa introvert cenderung mengarahkan perhatian ke dunia batin mereka.
Penelitian psikologi kepribadian modern, termasuk model Big Five, juga menunjukkan bahwa introversi bukanlah kelemahan, melainkan salah satu variasi alami kepribadian manusia.
Menariknya, kebahagiaan bagi seorang introvert sering kali hadir dari hal-hal sederhana yang mungkin terlihat sepele bagi orang lain.
Aktivitas kecil ini mampu memberikan rasa damai, meningkatkan kesejahteraan emosional, sekaligus membantu mereka tetap seimbang di tengah tuntutan kehidupan sosial.
Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (5/7), terdapat sepuluh hal kecil yang menurut psikologi dapat memberikan kebahagiaan bagi para introvert.
1. Menikmati Waktu Sendiri Tanpa Merasa Bersalah
Banyak orang menganggap kesendirian identik dengan kesepian. Namun bagi introvert, keduanya adalah hal yang berbeda.
Psikologi menjelaskan bahwa waktu sendiri merupakan kesempatan untuk memulihkan energi mental. Saat tidak harus berbicara, menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, atau merespons banyak orang sekaligus, otak introvert dapat beristirahat dan kembali fokus.
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