Menurut Psikologi, 6 Kebiasaan yang Dapat Menyedot Energi dan Kebahagiaan Tanpa Anda Sadari

JawaPos.com - Jika Anda pernah mengakhiri hari dengan perasaan aneh, lelah, kesal, atau tidak enak badan, meskipun tidak terjadi apa-apa, Anda tidak sendirian.

Kebahagiaan jarang hancur hanya karena satu peristiwa besar. Sering kali, kebahagiaan perlahan terkikis oleh kebiasaan yang Anda ulangi tanpa sadar.

Dilansir expert editor, psikologi menyebut enam kebiasaan yang diam-diam menyedot energi dan kebahagiaan tanpa Anda sadari.

1. Sering bandingkan diri sendiri dengan orang lain

Membandingkan adalah hal yang lumrah dalam kehidupan modern sehingga kebanyakan dari Anda hampir tidak menyadarinya.

Terkadang hal ini memotivasi Anda, tetapi lebih sering membuatmu merasa tidak mampu atau tertinggal.

2. Mengatakan ya ketika Anda ingin menolaknya

Menjadi people pleaser dapat menguras kebahagiaan Anda.

Misalnya Anda selalu mengiyakan setiap bantuan, tugas tambahan, ajakan, dan kolaborasi. Anda tidak ingin mengecewakan siapa pun.