5 Zodiak yang Kerap Kali Mengutamakan Kebahagiaan Orang Lain hingga Mengabaikan Diri Sendiri

ilustrasi 12 tanda zodiak. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Bersikap peduli dan rela berkorban merupakan sifat yang positif. Namun, ketika seseorang terus-menerus mendahulukan kepentingan orang lain tanpa memperhatikan kebutuhannya sendiri, hal itu dapat memicu kelelahan emosional dan mengurangi kebahagiaan pribadi.
Dalam dunia astrologi, beberapa zodiak dipercaya memiliki kecenderungan untuk selalu membantu, sulit menolak permintaan, serta lebih memilih menjaga perasaan orang lain meski harus mengorbankan kenyamanan dirinya sendiri. Sifat tersebut umumnya berakar pada empati dan rasa loyalitas yang tinggi.
Meski demikian, menjaga batasan yang sehat tetap penting agar kepedulian terhadap orang lain tidak berubah menjadi beban bagi diri sendiri.
Dikutip dari laman My Inner Creative, berikut lima zodiak yang disebut paling sering mengorbankan kebahagiaannya demi orang lain.
1. Cancer berdarah diam-diam demi kenyamanan semua orang
Cancer adalah pengasuh zodiak. Mereka merasakan ketegangan di ruangan lebih cepat daripada kebanyakan orang melihat bola lampu yang berkedip-kedip.
Dan, seperti perawat rumahan, mereka bergegas meredakannya. Masalahnya, mereka sering mengabaikan luka emosional mereka sendiri dalam prosesnya.
Bagi Cancer, itu adalah sifat alami mereka. Mereka takut konflik, jadi mereka lebih suka berusaha lebih keras daripada mengambil risiko menerima satu keluhan dari orang lain.
Kemurahan hati ini indah, tetapi ada harganya. Anda tidak dapat menyembuhkan luka semua orang sambil mengabaikan luka Anda sendiri.
Cancer menemukan kebebasan ketika mereka menyadari bahwa batasan bukanlah pengkhianatan, itu adalah tindakan mempertahankan diri.
2. Libra berkata iya dengan mengorbankan kedamaian pribadi
Libra terlahir dengan sifat harmoni, dipengaruhi oleh Venus, planet keindahan, keanggunan, dan kemitraan.
Tunjukkan pada mereka situasi di mana konflik mungkin muncul, dan mereka akan turun tangan untuk memperbaikinya lebih cepat daripada Anda berkedip.
Ketergantungan adalah istilah yang digunakan para ahli untuk menggambarkan hubungan di mana rasa harga diri seseorang bergantung pada upaya memperbaiki atau menyenangkan orang lain.
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