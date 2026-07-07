7 Tanggal Lahir Ini Diyakini Membawa Keberuntungan Finansial, Rezeki Disebut Terus Mengalir

Ilustrasi Keberuntungan Besar Menghampiri (pch.vector/magnific)
JawaPos.com - Mengapa ada orang yang tampak lebih mudah meraih kesuksesan dan memperoleh rezeki kerap menjadi pertanyaan banyak orang. Di samping kerja keras dan berbagai faktor lainnya, sebagian masyarakat juga mengaitkan hal tersebut dengan kepercayaan tradisional.
Dalam Primbon Jawa, tanggal lahir dipercaya memiliki makna tertentu yang berkaitan dengan karakter, potensi, hingga perjalanan rezeki seseorang. Meski bersifat kepercayaan dan bukan fakta ilmiah, pandangan ini masih banyak dikenal dan diwariskan secara turun-temurun.
Dikutip dari kanal YouTube Algoritma Alam Weton, terdapat tujuh tanggal lahir yang diyakini membawa keberuntungan finansial dan memiliki potensi memperoleh rezeki yang terus mengalir sepanjang hidup. Berikut ulasannya.
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1. Tanggal lahir 30
Tanggal lahir 30 adalah tanggal yang seringkali dianggap istimewa dalam banyak tradisi dan kepercayaan.
Tanggal 30 adalah puncak energi dalam 1 bulan, di mana segala usaha, kerja keras, dan niat baik yang telah dikumpulkan akhirnya mencapai titik tertinggi.
Lahir di tanggal ini berarti membawa akumulasi energi, menjadikan Anda pemimpin alami dengan visi besar.
Kombinasi angka tiga yang melambangkan kreativitas, ekspresi diri, dan komunikasi dengan angka nol yang berarti potensi tak terbatas.
Menciptakan kemampuan luar biasa untuk mewujudkan ide menjadi nyata. Anda tidak hanya bermimpi, tetapi juga mampu merancang langkah-langkah konkret untuk mewujudkan impian tersebut.
2. Tanggal lahir 18
Tanggal 18 adalah kombinasi unik dari angka 1 dan 8. Angka satu melambangkan awal baru kepemimpinan dan semangat pionir.
Mereka yang lahir di tanggal ini seringkali memiliki dorongan kuat untuk menjadi yang terdepan, memulai sesuatu yang baru, dan tidak takut mengambil risiko.
Sementara itu, angka 8 dikenal sebagai simbol kelimpahan, kekuatan finansial, dan kemampuan untuk menarik rezeki dalam jumlah besar.
Gabungan dua energi ini menciptakan pribadi yang tidak hanya ambisius, tapi juga sangat berpotensi menjadi magnet keberuntungan baik secara material maupun spiritual.
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