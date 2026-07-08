Deretan Tanggal Lahir yang Disebut Berkaitan dengan Kecerdasan Tinggi Menurut Numerologi

JawaPos.com - Dalam kepercayaan numerologi, tanggal lahir seseorang diyakini memiliki hubungan dengan karakter dan potensi tertentu, termasuk kemampuan berpikir serta kecerdasan intelektual.

Meski kemampuan IQ pada dasarnya dipengaruhi oleh banyak faktor seperti pendidikan, pengalaman, lingkungan, dan usaha pribadi, numerologi menganggap tanggal lahir dapat menggambarkan kecenderungan tertentu, seperti ketajaman berpikir, kemampuan menganalisis, daya ingat, hingga keterampilan dalam menyelesaikan masalah.

Pandangan ini menjadi salah satu cara yang digunakan sebagian orang untuk melihat potensi diri berdasarkan perhitungan angka kelahiran. Namun, hal tersebut merupakan bagian dari kepercayaan dan tidak menjadi ukuran ilmiah untuk menentukan tingkat kecerdasan seseorang.

Mengacu pada ulasan dari Astrotalk, terdapat sejumlah tanggal lahir yang dipercaya memiliki kaitan dengan kecerdasan dan kemampuan berpikir yang menonjol menurut perspektif numerologi.

1. Tanggal lahir 5, 14, 23

Numerologi menganggap orang-orang ini paling cerdas dan mudah beradaptasi.

Sebagai pemecah masalah alami, mereka mempelajari ide-ide baru dengan cepat dan berprestasi di bidang yang membutuhkan penalaran.

IQ tinggi terlihat dari kemampuan mereka untuk berpikir cepat, menangani beberapa tugas sekaligus, dan menyampaikan ide-ide rumit dengan jelas.

Banyak ilmuwan, analis, reporter, dan pakar teknologi hebat yang sesuai dengan angka ini