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Rabbany Wanadriani
Selasa, 7 Juli 2026 | 05.58 WIB

14 Tanggal Lahir Ini Diyakini Memiliki Pola Pikir Visioner dan Berpeluang Meraih Kesuksesan

ilustrasi tanggal lahir yang berpikir maju. /Freepik - Image

ilustrasi tanggal lahir yang berpikir maju. /Freepik

JawaPos.com - Dalam numerologi, tanggal lahir dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai karakter, potensi, arah kehidupan, hingga peluang keberuntungan seseorang.

Beberapa tanggal lahir juga dikaitkan dengan kemampuan berpikir visioner, sehingga pemiliknya dinilai mampu melihat peluang lebih cepat dan memiliki pandangan yang lebih maju dibandingkan banyak orang.

Mengutip Astrotalk, terdapat 14 tanggal lahir yang disebut memiliki pola pikir progresif dan diyakini lebih mudah membuka jalan menuju kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan.

1. Tanggal 8 dan 26

Orang dengan tanggal lahir ini memiliki keterampilan kepemimpinan dan dorongan kuat untuk mencapai tujuan.

Semangat bawaan membuat mereka menjadi yang terdepan, mengidentifikasi peluang menguntungkan, dan mengambil risiko yang diperhitungkan.

Mereka ahli strategi, mampu menghadapi tantangan yang rumit, dan mengubahnya menjadi usaha menguntungkan.

2. Tanggal 5, 14, dan 23

Orang dengan tanggal lahir ini berani menerima perubahan dan berkembang dalam lingkungan dinamis.

Kemampuan beradaptasi dan keberanian memungkinkan mereka untuk menjadi yang terdepan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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