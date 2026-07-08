4 Zodiak yang Sering Dianggap Malas, Padahal Memiliki Strategi Tersendiri dalam Meraih Kesuksesan

Ilustrasi zodiak yang kelihatannya malas tapi sebenarnya hanya bagian dari strategi (freepik/jcomp)
JawaPos.com - Tidak semua orang yang terlihat santai berarti enggan bekerja. Dalam banyak kasus, sikap tenang justru menjadi bagian dari cara mereka menyusun strategi sebelum mengambil langkah yang dianggap paling tepat.
Ada orang-orang yang memilih bergerak tanpa terburu-buru, tetapi tetap mampu mencapai hasil yang mengesankan. Mereka memahami bahwa keberhasilan tidak selalu ditentukan oleh kecepatan, melainkan oleh ketepatan dalam mengambil keputusan dan memanfaatkan peluang.
Alih-alih menghabiskan energi untuk segala hal, mereka cenderung bekerja secara lebih efisien dan penuh perhitungan. Karena itu, kesan "malas" yang melekat pada diri mereka sering kali hanyalah penilaian dari luar yang tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya.
Lantas, zodiak apa saja yang dikenal memiliki karakter seperti ini? Berikut empat zodiak yang disebut memiliki pendekatan santai, tetapi sebenarnya menyimpan strategi matang dalam setiap langkahnya, sebagaimana dirangkum dari My Inner Creative.
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head
Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Kirim Pulang Tuan Rumah
Kontroversial! Wasit Inggris Anthony Taylor Pimpin Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026, Rekam Jejak Jadi Sorotan
Daftar 32 Negara Hadiri Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei Dirilis Iran, Indonesia Tak Masuk, Warganet Bertanya-tanya
Arogan Tonjok Pengendara di Jalan Jagakarsa, 'Bang Jago' Tak Berdaya Ditangkap di Rumahnya
Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah