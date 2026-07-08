5 Weton Ini Diyakini Membawa Rezeki dan Keberuntungan Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi mendapat Rezeki (Freepik)
JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton dipercaya memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar penanda hari kelahiran. Berdasarkan ajaran primbon, setiap orang lahir dengan karakter, potensi, serta energi yang diyakini dapat memengaruhi perjalanan hidupnya, termasuk urusan rezeki dan keberuntungan.
Para sesepuh Jawa meyakini bahwa ada beberapa weton yang memiliki energi positif lebih kuat dibandingkan yang lain. Pemilik weton tersebut dipercaya memiliki aura yang mampu menarik peluang, memudahkan jalan hidup, serta memperoleh pertolongan ketika menghadapi berbagai persoalan.
Mengacu pada penjelasan yang disampaikan melalui kanal YouTube MBAH EKO DAENG, terdapat lima weton yang disebut-sebut sebagai pembawa energi keberuntungan dan memiliki potensi besar dalam menarik rezeki.
1. Senin Legi
Mereka yang lahir di Senin Legi punya karakter seperti air tenang yang menghanyutkan. Tidak neko-neko, tapi rezekinya jalan terus.
Dalam perhitungan neptu Jawa, Senin (4) dan Legi (5), jadi total 9. Ini termasuk angka keramat dalam spiritual Jawa, lambang kecukupan dan keberkahan.
Uniknya, mereka sering tidak sadar jika hidupnya dipenuhi banyak keberuntungan seperti rezeki, ditawari proyek tanpa mencari, dikasih jalan keluar saat kepepet, bahkan sering diloloskan dari musibah ekonomi.
Ciri khas: pandai menabung, hemat, dan sering dapat uang nyasar. Kelemahan: mudah khawatir, terlalu banyak mikir sampai rezeki harus ditarik paksa.
2. Kamis Wage
Lahir di Kamis Wage bagaikan dilahirkan dengan lampu sorot keberuntungan. Neptu dari weton ini adalah Kamis (8) dan Wage (4), jadi total 12.
Angka spiritual ini sering dikaitkan dengan pembuka jalan rezeki, orangnya supel, ramah, dan punya hati yang ringan menolong. Saking seringnya membantu orang, langit pun ikut membantu balik.
Rezeki mereka sering datang dari orang yang ia tolong di masa lalu, bahkan yang sudah lama lupa.
Ciri khas: sering didatangi peluang lewat relasi dan teman. Kelemahan: kadang terlalu percaya, gampang ditipu jika tidak hati-hati.
3. Rabu Pon
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