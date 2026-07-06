9 Weton yang Diprediksi Semakin Dekat dengan Impian dan Kesuksesan Menurut Primbon Jawa

Weton semakin dekat dengan impian dan kesuksesan kata Primbon Jawa. (Freepik/ benzoix)
JawaPos.com - Dalam kepercayaan Primbon Jawa, weton kelahiran dipercaya memiliki kaitan dengan karakter, potensi, serta arah perjalanan hidup seseorang, termasuk dalam meraih keberhasilan.
Beberapa weton disebut sedang memasuki fase yang dinilai membawa peluang lebih besar untuk mencapai berbagai tujuan, baik dalam bidang karier, keuangan, hubungan, maupun cita-cita jangka panjang.
Pemilik weton tersebut diyakini memiliki sifat pantang menyerah, berpikir positif, serta mampu memanfaatkan peluang dengan baik, sehingga berpotensi mendukung perjalanan mereka menuju kesuksesan.
Mengutip kanal YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat sembilan weton yang dipercaya semakin dekat dengan impian dan keberhasilan berdasarkan penafsiran Primbon Jawa.
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Senin Pahing merupakan perhitungan dalam kalender Jawa yang memiliki neptu 13, hasil penjumlahan dari nilai hari Senin (4) dan pasaran Pahing (9).
Pribadi yang lahir pada Senin Pahing dikenal dengan sifat hemat, cermat, dan kemampuan berpikir kritisnya yang tajam, dilengkapi karakter tegas dan bijaksana dalam mengambil keputusan.
Dalam urusan asmara, mereka terkenal sebagai pasangan yang setia dan penuh perhatian, dengan kecenderungan menjalin hubungan secara serius dan penuh komitmen.
Profesi yang cocok bagi kelahiran Senin Pahing meliputi manajemen keuangan, investasi, konsultan bidang kreatif, serta desain dan arsitektur yang memungkinkan mereka mengoptimalkan bakat alami mereka.
Meski memiliki kelemahan seperti mudah tersinggung dan terkadang pesimis, jiwa kepemimpinan dan kerja keras yang mereka miliki akan mengantarkan pada rezeki besar sebagai wirausahawan yang handal.
Jumat Wage dalam penanggalan Jawa memiliki neptu 10 dan dipercaya memiliki karakteristik khusus dalam primbon tradisional.
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