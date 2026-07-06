10 Weton Ini Dianggap Memiliki Bakat Kaya dan Menjadi Pembawa Rezeki Menurut Primbon Jawa

Weton bakat kaya bak raja yang jadi sumber rezeki bagi sekitarnya kata Primbon Jawa./Freepik.
JawaPos.com - Dalam kepercayaan Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang diyakini memiliki keberuntungan besar sejak lahir, dengan potensi rezeki yang tidak hanya mengalir untuk diri sendiri, tetapi juga memberi manfaat bagi orang-orang di sekitarnya.
Pemilik weton ini kerap digambarkan sebagai sosok yang membawa keberkahan, memiliki intuisi yang baik dalam urusan finansial, serta sering menjadi penopang bagi keluarga maupun lingkungan.
Dengan karakter yang tenang namun berwibawa, mereka dipercaya mampu membuka jalan bagi terciptanya peluang dan keberhasilan bersama dalam hal rezeki.
Mengutip kanal YouTube NGAOS JAWA, terdapat sepuluh weton yang disebut memiliki bakat kekayaan seperti “raja” dan menjadi sumber rezeki bagi lingkungan sekitarnya menurut Primbon Jawa.
1. Senin Legi
Senin Legi memiliki neptu 9, gabungan dari hari Senin (4) dan pasaran Legi (5), mencerminkan pribadi dengan aura ketenangan yang tetap disegani lingkungannya.
Kepemilikan Senin Legi dalam primbon Jawa dikenal memiliki pancaran kewibawaan yang cukup kuat dengan karakter umum cenderung bijaksana, sabar, dan penuh pertimbangan dalam bertindak.
Individu kelahiran Senin Legi seringkali dihormati karena kematangan berpikir, bukan karena suka mendominasi, serta disukai banyak orang berkat sikap rendah hati dan tidak suka pamer namun tetap memiliki karisma tersendiri.
Tantangan terbesar bagi mereka ialah terkadang terlalu pendiam atau kurang tegas sehingga berpotensi dimanfaatkan pihak lain, meski begitu mereka tetap sering dipilih menjadi pemimpin baik dalam lingkup keluarga, komunitas maupun spiritual.
2. Kamis Kliwon
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