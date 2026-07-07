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Leni Setya Wati
Rabu, 8 Juli 2026 | 05.26 WIB

Disebut Memiliki Rezeki yang Kuat, 5 Weton Ini Diprediksi Paling Makmur Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi weton yang hidupnya paling makmur dan sukses (EyeEm) - Image

Ilustrasi weton yang hidupnya paling makmur dan sukses (EyeEm)

JawaPos.com - Dalam kepercayaan Primbon Jawa, setiap weton diyakini memiliki karakter serta potensi keberuntungan yang berbeda-beda. Beberapa di antaranya dipercaya membawa energi positif yang berkaitan dengan kelancaran rezeki dan kesuksesan dalam berbagai bidang kehidupan.

Masyarakat yang mempercayai Primbon meyakini bahwa pemilik weton tertentu memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dalam usaha, pekerjaan, maupun investasi. Selain dipengaruhi oleh faktor keberuntungan, hal tersebut juga dikaitkan dengan sifat, watak, dan energi yang diyakini telah melekat sejak lahir.

Di antara banyaknya weton yang dikenal dalam penanggalan Jawa, terdapat lima weton yang sering disebut memiliki potensi kemakmuran paling menonjol. Mereka dipercaya mampu mengelola keuangan dengan baik sekaligus lebih mudah memperoleh peluang yang membawa kesejahteraan.

Mengutip informasi dari kanal YouTube Pandawa Cirebon yang dikutip JawaPos.com, berikut lima weton yang disebut-sebut memiliki prospek kehidupan paling makmur menurut Primbon Jawa.

1. Senin Pahing

Orang yang lahir di weton ini patut bersyukur. Senin Pahing adalah anugerah bagi mereka yang ingin menjadi pemimpin atau pengusaha sukses.

Mereka memiliki aura kepemimpinan yang kuat dan kemampuan membuat keputusan strategis dalam situasi penuh tekanan.

Karakter ini sangat mendukung untuk meraih keberhasilan finansial. Tidak hanya cakap dalam kepemimpinan, mereka juga memiliki rasa tanggung jawab yang sangat tinggi.

Orang-orang yang ada di sekitarnya merasa aman dan merasa tentram. Begitu juga percaya saat dipimpin oleh pemilik weton ini.

Dalam bisnis, kepercayaan adalah aset yang sangat berharga dan bisa membuka banyak peluang besar. Senin Pahing juga dikenal berani menghadapi risiko.

Mereka tidak mudah gentar saat menghadapi kegagalan. justru lebih termotivasi untuk bangkit dan mencari solusi baru.

Dengan mentalitas ini, mereka seringkali keluar dari kesulitan dengan strategi yang lebih matang dan membawa hasil yang berlimpah.

2. Kamis Legi

Weton Kamis Legi dikenal memiliki kemampuan pengelolaan keuangan yang sangat baik. Mereka teliti, tidak boros, dan pandai membuat rencana keuangan jangka panjang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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