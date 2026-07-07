Disebut Memiliki Rezeki yang Kuat, 5 Weton Ini Diprediksi Paling Makmur Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi weton yang hidupnya paling makmur dan sukses (EyeEm)
JawaPos.com - Dalam kepercayaan Primbon Jawa, setiap weton diyakini memiliki karakter serta potensi keberuntungan yang berbeda-beda. Beberapa di antaranya dipercaya membawa energi positif yang berkaitan dengan kelancaran rezeki dan kesuksesan dalam berbagai bidang kehidupan.
Masyarakat yang mempercayai Primbon meyakini bahwa pemilik weton tertentu memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dalam usaha, pekerjaan, maupun investasi. Selain dipengaruhi oleh faktor keberuntungan, hal tersebut juga dikaitkan dengan sifat, watak, dan energi yang diyakini telah melekat sejak lahir.
Di antara banyaknya weton yang dikenal dalam penanggalan Jawa, terdapat lima weton yang sering disebut memiliki potensi kemakmuran paling menonjol. Mereka dipercaya mampu mengelola keuangan dengan baik sekaligus lebih mudah memperoleh peluang yang membawa kesejahteraan.
Mengutip informasi dari kanal YouTube Pandawa Cirebon yang dikutip JawaPos.com, berikut lima weton yang disebut-sebut memiliki prospek kehidupan paling makmur menurut Primbon Jawa.
Baca Juga:9 Weton Ini Diyakini Memiliki Hati Mulia dan Rezeki Berlimpah, Disebut Cocok Menjadi Pasangan Idaman
1. Senin Pahing
Orang yang lahir di weton ini patut bersyukur. Senin Pahing adalah anugerah bagi mereka yang ingin menjadi pemimpin atau pengusaha sukses.
Mereka memiliki aura kepemimpinan yang kuat dan kemampuan membuat keputusan strategis dalam situasi penuh tekanan.
Karakter ini sangat mendukung untuk meraih keberhasilan finansial. Tidak hanya cakap dalam kepemimpinan, mereka juga memiliki rasa tanggung jawab yang sangat tinggi.
Orang-orang yang ada di sekitarnya merasa aman dan merasa tentram. Begitu juga percaya saat dipimpin oleh pemilik weton ini.
Dalam bisnis, kepercayaan adalah aset yang sangat berharga dan bisa membuka banyak peluang besar. Senin Pahing juga dikenal berani menghadapi risiko.
Mereka tidak mudah gentar saat menghadapi kegagalan. justru lebih termotivasi untuk bangkit dan mencari solusi baru.
Dengan mentalitas ini, mereka seringkali keluar dari kesulitan dengan strategi yang lebih matang dan membawa hasil yang berlimpah.
2. Kamis Legi
Weton Kamis Legi dikenal memiliki kemampuan pengelolaan keuangan yang sangat baik. Mereka teliti, tidak boros, dan pandai membuat rencana keuangan jangka panjang.
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk
Prediksi Skor Brasil vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Statistik Vikings Siap Hancurkan Samba
Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kelemahan 3 Singa di Estadio Azteca
Prediksi Skor Brasil vs Norwegia: Bursa Taruhan Dunia Jagokan Selecao, Opta Beri Peluang Menang 53,6 Persen
Prediksi Skor Inggris vs Meksiko: Bursa Taruhan Dunia Tetap Jagokan Three Lions, Rekor Angker Azteca Jadi Ancaman
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Diunggulkan Kalahkan Cristiano Ronaldo Cs
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah
Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup
Prediksi Susunan Pemain Meksiko vs Inggris: Altitude Jadi Senjata El Tri, Saka dan Gordon Bantu Harry Kane