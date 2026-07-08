Ramalan Zodiak Libra Kamis, 9 Juli 2026: Keseimbangan Membawa Keberuntungan, Saatnya Berani Mengambil Keputusan Penting

JawaPos.Com - Libra memasuki Kamis, 9 Juli 2026, dengan energi yang mendorong terciptanya keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan.

Setelah beberapa waktu dihadapkan pada berbagai pilihan dan pertimbangan, hari ini menjadi kesempatan yang baik untuk mengambil keputusan dengan lebih percaya diri.

Karakter Libra yang bijaksana, diplomatis, dan mampu melihat berbagai sudut pandang menjadi kekuatan utama dalam menghadapi dinamika yang muncul sepanjang hari.

Meski demikian, ada kalanya terlalu lama mempertimbangkan sesuatu justru membuat peluang berlalu begitu saja.

Oleh karena itu, Kamis ini mengajarkan Libra untuk lebih percaya pada intuisi setelah melakukan pertimbangan yang matang.

Keputusan yang diambil dengan tenang berpotensi membawa hasil yang lebih baik dibanding terus menunda karena takut melakukan kesalahan.

Di sisi lain, hubungan dengan orang-orang terdekat juga menjadi sumber energi positif.