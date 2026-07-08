6 Warna yang Sering Dikaitkan dengan Orang Berintuisi Kuat Menurut Psikologi

ilustrasi orang yang menyukai warna nila. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Pilihan warna yang disukai seseorang ternyata dapat memberikan gambaran menarik mengenai karakter dan cara mereka memandang dunia. Dalam psikologi, preferensi terhadap warna tertentu sering dikaitkan dengan kepribadian, emosi, serta cara seseorang merespons lingkungan di sekitarnya.
Orang yang memiliki intuisi kuat disebut cenderung menyukai warna-warna tertentu yang dianggap mencerminkan kedalaman pemikiran, kepekaan, dan kesadaran terhadap berbagai hal di sekeliling mereka.
Meski pilihan warna tidak dapat menjadi ukuran pasti mengenai kepribadian seseorang, hal tersebut tetap menjadi salah satu aspek menarik yang sering dipelajari dalam hubungan antara warna dan perilaku manusia.
Mengacu pada ulasan Expert Editor, terdapat enam warna yang dipercaya lebih sering menarik perhatian orang-orang dengan intuisi tajam berdasarkan perspektif psikologi.
1. Indigo dan violet
Ada sesuatu tentang nila dan ungu yang berbicara kepada mereka yang memercayai insting.
Ini bukan ungu yang mencolok, melainkan warna senja, ruang di antara logika yang memudar dan intuisi yang mengambil alih.
Dalam psikologi warna, nila telah lama dikaitkan dengan cakra mata ketiga, pusat energi yang terkait dengan wawasan dan pengetahuan batin.
Orang-orang yang tertarik pada warna-warna ini sering memiliki kemampuan alami untuk membaca yang tersirat, merasakan apa yang tidak terucapkan dalam sebuah percakapan.
2. Forest green
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