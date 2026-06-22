Inilah 5 Warna yang Paling Disukai oleh Orang Kreatif, Cek Apakah Warna Anda Termasuk?

Ilustrasi warna yang paling disukai orang kreatif (Magnific/Freepik)
JawaPos.com - Penelitian psikologi warna menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk memetakan apa yang terjadi di dalam otak ketika warna-warna tertentu memasuki bidang visual dan warna yang paling sering muncul adalah warna-warna yang dipilih oleh orang-orang kreatif.
Dilansir JawaPos.com dari collectiveworld pada Senin (22/6), inilah lima warna yang paling disukai orang kreatif. Cek apakah warna favorit Anda termasuk salah satunya?
1. Hijau
Warna hijau berada di tengah spektrum tampak yang diproses oleh mata dengan upaya yang lebih sedikit daripada warna lain.
Penelitian dalam psikologi lingkungan menyebutkan bahwa warna hijau secara konsisten memulihkan.
Warna hijau adalah warna untuk proses yang panjang di tengah-tengah.
Maksudnya, mampu membangun kembali kualitas perhatian spesifik yang terkuras oleh pekerjaan kreatif yang panjang.
Misalnya para ilustrator yang mengisi buku sketsa selama berbulan-bulan, penulis yang tidak menunjukkan halaman kepada siapa pun sampai semuanya siap, atau komposer yang membutuhkan sesuatu yang hidup di ruangan sebelum dapat mendengar musik dengan jelas.
Ibarat orang lelah yang langsung duduk di sofa.
2. Kuning
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