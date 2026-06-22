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Endah Primasari Utami
Senin, 22 Juni 2026 | 21.23 WIB

6 Warna Cat yang Membuat Ruangan Tampak Lebih Terang dan Cerah Tanpa Harus Menyalakan Lampu, Direkomendasikan Ahli

Ilustrasi, warna cat yang membuat ruangan tampak lebih terang dan cerah. (Magnific) - Image

Ilustrasi, warna cat yang membuat ruangan tampak lebih terang dan cerah. (Magnific)

JawaPos.com - Memiliki ruang yang terasa terang, cerah, terbuka, dan nyaman adalah tujuan utama sebagian besar pemilik rumah.

Tidak perlu khawatir jika rumah Anda tidak terlalu besar, Anda bisa mendapatkan ruangan demikian dengan memilih warna cat yang memantulkan cahaya alih-alih menyerapnya.

Dilansir JawaPos.com dari thespruce pada Senin (22/6), berikut ini enam warna cat yang membuat ruangan tampak lebih terang dan cerah tanpa harus menyalakan lampu yang disarankan ahli.

1. Putih Gading (Off White)

Menurut desainer interior Andrea Dussault, warna-warna ini akan membuat ruangan terasa terang sekaligus nyaman dan layak huni.

Adapun warna off-white yang menjadi favorit para desainer untuk menciptakan kehangatan dan kenyamanan, yaitu Alabaster dari Sherwin Williams dan Soft Chamois dari Benjamin Moore.

2. Beige

Beige menghadirkan keseimbangan yang sempurna antara nilai pantulan cahaya yang tinggi dan nuansa alami yang membumi.

Desainer Tracy Morris menyebutkan bahwa warna cat beige bisa menjadi sangat elegan jika memiliki nuansa yang tepat.

Jadi, Morris menyarankan untuk menambahkan warna aksen yang lebih gelap atau logam hangat, maka ruangan akan terasa berkelas.

Adapun warna beige favorit Morris ialah Edgecomb Gray dan Tapestry Beige dari Benjamin Moore.

3. Greige

Ini adalah tipe warna beige yang lebih dingin, dikenal juga dengan gray-beige.

Warna cat ini bisa menjadi warna yang sangat efektif untuk mencerahkan ruangan, khususnya saat dipadukan dengan warna yang lebih terang atau ruangan yang menerima banyak sekali cahaya alami.

Desainer interior Nina Lichtenstein mengungkapkan bahwa warna greige mampu menciptakan latar belakang yang lapang dan terasa ringan serta luas tanpa terlalu dingin.

Adapun warna yang sering digunakan Lichtenstein adalah Agreeable Gray dari Sherwin-Williams dan Pale Oak dari Benjamin Moore.

Editor: Novia Tri Astuti
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