10 Weton Ini Diyakini Memiliki Aura Bercahaya dan Pesona Awet Muda Menurut Primbon Jawa

1. Minggu Wage

Orang yang lahir pada weton Minggu Wage dikenal memiliki karakter yang ceria dan penuh semangat. Mereka sangat pandai membahagiakan diri sendiri dan orang lain.

Senyumnya tak pernah lepas dari wajahnya dan mereka selalu tahu cara menjaga energi positif. Keceriaan yang dimiliki oleh weton ini membawa dampak besar pada penampilan.

Tidak heran jika di usia 40-an pun mereka masih terlihat seperti usia 30-an. Kepekaan batin mereka tinggi, sehingga tahu kapan harus beristirahat dan kapan harus memberi waktu untuk diri sendiri. Inilah rahasia awet mudanya.

2. Rabu Pon

Weton ini punya aura yang tenang namun sangat mempesona. Rabu Pon membawa energi spiritual yang tinggi. Mereka menyukai kesederhanaan namun tetap tampil bersih dan rapi.

Hal ini membuat mereka selalu terlihat segar dan berseri. Ketenangan jiwa adalah kunci utama awet muda dan itu dimiliki oleh weton Rabu Pon.

Mereka tidak mudah stres, selalu memancarkan aurat damai, dan bisa menciptakan atmosfer positif di sekitarnya.