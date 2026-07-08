10 Weton Ini Diyakini Memiliki Aura Bercahaya dan Pesona Awet Muda Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi weton yang selalu tampak berseri dan awet muda (Freepik/KamranAydinov)
JawaPos.com - Pernahkah kamu menjumpai seseorang yang terlihat tetap segar meski usianya sudah tidak muda lagi? Ada orang yang meski telah memasuki usia 40-an atau 50-an, masih memiliki wajah cerah, senyum menarik, dan pancaran energi positif yang membuatnya tampak lebih muda dari usia sebenarnya.
Dalam kepercayaan Primbon Jawa, kondisi tersebut tidak hanya dikaitkan dengan faktor fisik atau perawatan tubuh, tetapi juga dipercaya berhubungan dengan weton kelahiran seseorang. Weton yang merupakan perpaduan antara hari lahir dan pasaran Jawa diyakini memiliki kaitan dengan karakter, perjalanan hidup, rezeki, hingga pancaran aura seseorang.
Menurut pandangan tersebut, beberapa weton tertentu dipercaya membawa energi yang membuat seseorang memiliki pembawaan tenang, wajah yang tampak berseri, serta daya tarik alami yang bertahan seiring bertambahnya usia.
Pesona awet muda dalam konteks ini bukan hanya dilihat dari penampilan luar, tetapi juga dari kondisi batin, semangat menjalani hidup, ketenangan pikiran, dan karisma yang terpancar dalam keseharian. Orang-orang seperti ini dipercaya memiliki hati yang positif, mudah bersyukur, serta mampu menjaga keseimbangan emosional.
Lantas, weton apa saja yang dipercaya memiliki keistimewaan tersebut? Simak daftar lengkapnya berdasarkan penjelasan dari kanal YouTube NGAOS JAWA.
1. Minggu Wage
Orang yang lahir pada weton Minggu Wage dikenal memiliki karakter yang ceria dan penuh semangat. Mereka sangat pandai membahagiakan diri sendiri dan orang lain.
Senyumnya tak pernah lepas dari wajahnya dan mereka selalu tahu cara menjaga energi positif. Keceriaan yang dimiliki oleh weton ini membawa dampak besar pada penampilan.
Tidak heran jika di usia 40-an pun mereka masih terlihat seperti usia 30-an. Kepekaan batin mereka tinggi, sehingga tahu kapan harus beristirahat dan kapan harus memberi waktu untuk diri sendiri. Inilah rahasia awet mudanya.
2. Rabu Pon
Weton ini punya aura yang tenang namun sangat mempesona. Rabu Pon membawa energi spiritual yang tinggi. Mereka menyukai kesederhanaan namun tetap tampil bersih dan rapi.
Hal ini membuat mereka selalu terlihat segar dan berseri. Ketenangan jiwa adalah kunci utama awet muda dan itu dimiliki oleh weton Rabu Pon.
Mereka tidak mudah stres, selalu memancarkan aurat damai, dan bisa menciptakan atmosfer positif di sekitarnya.
Banyak orang merasa nyaman berada di dekat mereka karena ada daya tarik batin yang membuat hatinya tentram.
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