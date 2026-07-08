3 Weton yang Punya Keberuntungan Besar di Tahun 2026, Rezekinya Meningkat Lewat Banyak Jalan

JawaPos.com - Menurut perhitungan primbon Jawa, sejumlah weton dikatakan tengah dalam fase keberuntungan di tahun 2026 ini.

Energi di tahun ini diyakini cocok dengan sejumlah weton sehingga banyak kebaikan yang mungkin hadir di sepanjang tahun.

Salah satu yang diprediksi hadir menggembirakan hati yakni rezeki yang makin lancar dibandingkan waktu-waktu sebelumnya.

Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, berikut weton yang diramalkan punya keberuntungan besar di tahun 2026 saat rezekinya meningkat melalui banyak jalan.

1. Weton Rabu Pahing

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir di pasaran Rabu Pahing sering kali dibekali dengan kemampuan relasi yang baik.

Mereka cenderung mudah menambah teman, dan dilebihkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan orang lain.