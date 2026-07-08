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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 8 Juli 2026 | 10.30 WIB

Ramalan Zodiak Leo 8 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (Freepik)

JawaPos.com - Saatnya zodiak Leo keluar dari hibernasi. Singkirkan kesedihan dan keluarlah menuju cahaya. Hari ini adalah hari untuk bermain dan bersenang-senang. 

Leo akan mendapati suasana hari yang riang dan gembira, jadi cobalah melontarkan lelucon atau cerita konyol. Lakukan apa pun untuk membuat orang lain tertawa. Biarkan api di dalam dirimu menyala paling terang.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Rabu, 8 Juli 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak Leo akan mendapatkan momen singkat dan menyenangkan dalam kehidupan romantis. Terkait karir, carilah konselor karir yang berkualitas jika masih bingung tentang pilihan karir di masa depan.

Sementara itu, konsumsi makanan bergizi dan jadikan olahraga sebagai bagian rutin untuk menjaga kesehatan. Terkait keuangan, manfaatkan kesempatan dinas di luar negeri dari perusahaan dengan sebaik-baiknya

Cinta Leo

Hari ini, Leo akan menemukan beberapa momen singkat dan menyenangkan dalam kehidupan romantis. Leo mungkin akan bertemu seseorang dalam situasi dimana sedang tidak mencari siapa pun. Ini bisa jadi pertemuan tak sengaja dengan seseorang yang sudah lama Leo kenal. Nikmati saja untuk saat ini.

Karir Leo

Editor: Candra Mega Sari
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