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Rabbany Wanadriani
Rabu, 8 Juli 2026 | 06.18 WIB

Tanpa Pamrih, 6 Zodiak Ini Disebut Memiliki Sifat Dermawan dan Senang Membantu Orang Lain

Ilustrasi zodiak baik hati yang disebut berhati emas. (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak baik hati yang disebut berhati emas. (Freepik)

JawaPos.com - Dalam astrologi, beberapa zodiak dipercaya memiliki karakter yang lebih peduli dan murah hati dibandingkan lainnya. Mereka dikenal sebagai pribadi yang senang berbagi serta memberikan perhatian kepada orang-orang di sekitarnya.

Sikap dermawan tersebut tidak selalu ditunjukkan melalui pemberian materi. Bagi sebagian zodiak, kepedulian juga dapat terlihat dari dukungan, waktu, perhatian, serta semangat yang mereka berikan ketika orang lain membutuhkan.

Mereka cenderung tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi, tetapi juga berusaha membantu dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar.

Dilansir dari English Jagran, berikut enam zodiak yang dalam kepercayaan astrologi dikenal memiliki sifat suka memberi dan penuh kepedulian.

1. Cancer

Cancer dikenal karena ikatan emosional kuat dengan orang lain. Mereka peduli dan selalu bersedia memberikan dukungan.

Kedermawanan mereka tidak hanya berupa barang-barang material, tetapi juga menawarkan kenyamanan, cinta, dan keamanan.

Mereka cenderung prioritaskan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan sendiri dan membuat semua orang merasa diperhatikan.

2. Leo

Leo pada dasarnya baik hati dan cenderung memberi dengan cuma-cuma. Mereka sering memberikan perhatian dan cinta kepada orang terkasih.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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