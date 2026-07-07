Memiliki Kepekaan Tinggi, 4 Zodiak Ini Disebut Mampu Merasakan Bahaya Sebelum Terjadi

Ilustrasi seseorang dengan kepekaan emosional tinggi yang mampu merasakan perubahan energi di sekitarnya.
JawaPos.com - Pernahkah seseorang merasakan pertanda tidak biasa sebelum sebuah kejadian buruk benar-benar terjadi? Bagi sebagian orang, intuisi seperti ini dianggap sebagai bentuk kepekaan alami dalam membaca situasi di sekitar mereka.
Ada individu yang dipercaya memiliki kemampuan lebih kuat dalam menangkap perubahan suasana atau tanda-tanda tertentu, meskipun mereka sulit menjelaskan alasan di balik perasaan tersebut. Firasat itu terkadang membuat mereka lebih waspada ketika menghadapi berbagai keadaan.
Dalam astrologi, beberapa zodiak disebut memiliki tingkat sensitivitas dan intuisi yang lebih tinggi dibandingkan lainnya. Mereka diyakini lebih mudah menangkap sinyal tersembunyi dan merasakan adanya potensi masalah sebelum hal tersebut muncul.
Dilansir dari Daily Sun, berikut empat zodiak yang dalam kepercayaan astrologi disebut mempunyai firasat kuat terhadap kemungkinan bahaya.
1. Cancer
Cancer sangat sensitif dan kemampuan mereka untuk menangis dengan mudah bisa mengganggu banyak orang, tetapi zodiak ini reseptif terhadap lingkungan sekitar.
Jika seseorang ingin menyampaikan kabar buruk kepada mereka, mungkin saja dia sudah merasakannya jauh sebelum Anda mengatakannya.
Sayangnya atau untungnya, mereka dikaruniai kemampuan untuk bisa merasakan emosi seseorang dari jauh sebelum percakapan dimulai.
Mereka berempati terhadap emosi dan rasa sakit orang lain yang bisa sangat menguras tenaga bagi dirinya sendiri.
2. Scorpio
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