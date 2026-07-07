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Niko Sulpriyono
Rabu, 8 Juli 2026 | 06.04 WIB

6 Zodiak yang Diprediksi Akan Mendapat Rezeki Tak Terduga pada Juli 2026, Apakah Anda Salah Satunya?

Ilustrasi zodiak yang mendapat rezeki (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak yang mendapat rezeki (Freepik)

JawaPos.com - Ramalan zodiak selalu menarik untuk disimak, terutama ketika berkaitan dengan peluang datangnya rezeki. 

Berdasarkan pembacaan tarot, terdapat enam zodiak yang diprediksi akan memperoleh keberuntungan finansial dalam bentuk bantuan, hadiah, atau pemberian dari orang-orang terdekat selama Juli 2026.

Rezeki tersebut tidak selalu berasal dari hasil pekerjaan. Dalam beberapa kondisi, seseorang bisa saja menerima bantuan dana dari pasangan, keluarga, sahabat, hingga orang yang diam-diam memberikan dukungan. 

Tentu saja, ramalan ini bukan sebuah kepastian, melainkan gambaran energi yang dipercaya sedang mengiringi masing-masing zodiak.

Lantas, siapa saja enam zodiak yang diprediksi bakal menerima uang atau rezeki tak terduga pada Juli 2026? Berikut ulasannya sebagaimana dikutip dari YouTube Marcel Wen, Selasa (07/07). 

1. Taurus

Taurus menjadi zodiak pertama yang diprediksi memperoleh rezeki berupa pemberian uang pada Juli 2026. Karakter Taurus yang dikenal pekerja keras, gigih, berani mengambil peluang, dan pantang menyerah dinilai menjadi daya tarik tersendiri sehingga banyak orang ingin membantu maupun menghargai perjuangannya.

Dalam pembacaan tarot, Taurus berpotensi menerima bantuan finansial dari pasangan, keluarga, sahabat, hingga seseorang yang memiliki perhatian khusus kepadanya. 

Nominalnya diperkirakan cukup membantu untuk memenuhi berbagai kebutuhan penting.

Editor: Candra Mega Sari
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