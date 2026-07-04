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Rabbany Wanadriani
Minggu, 5 Juli 2026 | 03.20 WIB

Tidak Pelit, 6 Zodiak Ini Diyakini Punya Sifat Dermawan dan Suka Memberi

Ilustrasi dermawan (Freepik)

JawaPos.com – Dalam astrologi, ada sejumlah zodiak yang dikenal memiliki sifat murah hati dan penuh kepedulian.

Mereka cenderung tidak egois dan sering menempatkan kebutuhan orang lain di atas kepentingan pribadi.

Kedermawanan mereka tidak hanya terlihat dari pemberian materi, tetapi juga melalui dukungan emosional dan dorongan semangat bagi orang di sekitarnya.

Mengutip dari English Jagran, berikut enam zodiak yang disebut paling dermawan dan gemar memberi.

1. Cancer

Cancer dikenal karena ikatan emosional kuat dengan orang lain. Mereka peduli dan selalu bersedia memberikan dukungan.

Kedermawanan mereka tidak hanya berupa barang-barang material, tetapi juga menawarkan kenyamanan, cinta, dan keamanan.

Mereka cenderung prioritaskan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan sendiri dan membuat semua orang merasa diperhatikan.

2. Leo

Leo pada dasarnya baik hati dan cenderung memberi dengan cuma-cuma. Mereka sering memberikan perhatian dan cinta kepada orang terkasih.

Mereka tidak pernah malu untuk membantu, senang berbagi prestasi, waktu, dan energi a dengan orang-orang tersayang.

3. Pisces

Pisces punya kepekaan dan kecerdasan emosional yang tinggi. Mereka tidak mementingkan diri sendiri dan akan berusaha keras untuk menyenangkan orang lain.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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