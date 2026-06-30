Dikenal Dermawan dan Suka Memberi, 6 Zodiak Ini Sangat Loyal Terhadap Sesama

ilustrasi zodiak baik hati.(freepik)
JawaPos.com - Dalam astrologi, terdapat beberapa zodiak yang dikenal memiliki sifat murah hati dan gemar membantu sesama.
Mereka cenderung mengutamakan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan pribadi serta tidak segan berbagi kepada orang yang membutuhkan.
Bentuk kepedulian yang mereka tunjukkan bukan hanya melalui bantuan materi, tetapi juga lewat dukungan emosional, semangat, dan motivasi.
Berdasarkan ulasan yang dikutip dari English Jagran, ada enam zodiak yang dinilai paling menonjol karena karakter suka memberi.
1. Cancer
Cancer dikenal karena ikatan emosional kuat dengan orang lain. Mereka peduli dan selalu bersedia memberikan dukungan.
Kedermawanan mereka tidak hanya berupa barang-barang material, tetapi juga menawarkan kenyamanan, cinta, dan keamanan.
Mereka cenderung prioritaskan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan sendiri dan membuat semua orang merasa diperhatikan.
2. Leo
Leo pada dasarnya baik hati dan cenderung memberi dengan cuma-cuma. Mereka sering memberikan perhatian dan cinta kepada orang terkasih.
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