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Rabbany Wanadriani
Rabu, 8 Juli 2026 | 06.15 WIB

5 Shio yang Diprediksi Mendapatkan Keberuntungan Besar, Berpeluang Menuju Kehidupan Lebih Makmur

Ilustrasi Shio yang akan menikmati keberuntungan sepanjang bulan Juli. (Magnific) - Image

Ilustrasi Shio yang akan menikmati keberuntungan sepanjang bulan Juli. (Magnific)

JawaPos.com - Setiap orang dipercaya memiliki perjalanan hidup dan waktu keberhasilan yang berbeda-beda. Dalam berbagai kepercayaan, ada masa tertentu yang dianggap membawa peluang baru, termasuk dalam hal keberuntungan dan peningkatan kesejahteraan.

Menurut astrologi Tiongkok, beberapa shio disebut sedang berada dalam fase yang penuh peluang setelah melewati berbagai tantangan dan proses panjang. Mereka diyakini mulai memasuki periode yang lebih baik, terutama dalam hal rezeki, kesuksesan, dan pencapaian hidup.

Bagi pemilik shio tertentu, masa depan digambarkan semakin cerah dengan terbukanya berbagai kesempatan yang dapat membawa perubahan positif. Keberuntungan tersebut dipercaya menjadi jalan menuju kehidupan yang lebih stabil, berkecukupan, dan penuh kemajuan.

Dilansir dari Naurakom, berikut lima shio yang dalam kepercayaan astrologi Tiongkok disebut akan mendapatkan aliran rezeki besar dan berpeluang meraih kesuksesan.

1. Naga

Shio Naga, pemilik visi besar dan kekuatan batin yang mengagumkan.

Ia adalah tipe pemimpin alami dan meski perjalanan hidupnya penuh tekanan, justru dari sanalah muncul ketahanan yang membentuknya menjadi pribadi tangguh.

Kini pintu keberhasilan mulai terbuka satu persatu. 

Kepercayaan dari banyak orang meningkat, proyek-proyek besar menanti, dan kemewahan hadir bukan hanya dalam bentuk materi, tapi juga status dan pengaruh.

2. Kuda

Editor: Setyo Adi Nugroho
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