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Niko Sulpriyono
Rabu, 8 Juli 2026 | 06.07 WIB

12 Shio Paling Beruntung hingga Paling Menantang di Tahun 2027, Siapa yang Puncaki Daftar?

Ilustrasi tanda 12 shio dalam astrologi Tiongkok (Freepik) - Image

Ilustrasi tanda 12 shio dalam astrologi Tiongkok (Freepik)

JawaPos.com - Tahun 2027 akan menjadi Tahun Kambing Api, yang menurut kalender Tionghoa dimulai pada 6 Februari 2027. 

Pergantian energi tahunan ini dipercaya membawa pengaruh berbeda bagi masing-masing shio, tergantung hubungan alami antara shio kelahiran dengan energi Kambing.

Dalam tradisi astrologi Tionghoa, ada shio yang diperkirakan menikmati keberuntungan besar dalam karier, keuangan, hingga percintaan. 

Sebaliknya, beberapa shio diprediksi harus menghadapi lebih banyak tantangan yang menguji kesabaran dan ketahanan mental.

Berikut peringkat lengkap 12 shio dari yang diprediksi paling beruntung hingga yang menghadapi tantangan terbesar sepanjang Tahun Kambing Api 2027 yang dirangkum dari kanal YouTube U to S pada Selasa (07/07).

1. Shio Kuda

Shio Kuda menjadi shio paling beruntung sepanjang Tahun Kambing Api 2027. 

Hubungan harmonis antara Kuda dan Kambing dipercaya membuka banyak peluang baru dalam berbagai aspek kehidupan.

Karier diprediksi berkembang pesat, kesempatan emas datang tanpa diduga, sementara hubungan asmara juga memiliki peluang berkembang ke arah yang lebih serius. 

Editor: Candra Mega Sari
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