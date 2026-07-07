6 Shio yang Dipercaya Memiliki Keberuntungan Rezeki Paling Besar Sepanjang Hidup

JawaPos.com - Dalam budaya Tionghoa, shio menjadi salah satu bagian dari kepercayaan yang sering dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, serta keberuntungan seseorang. Setiap shio dipercaya memiliki sifat dan potensi yang berbeda berdasarkan siklus kalender Tionghoa.

Dari 12 shio yang ada, sebagian dipercaya memiliki peluang lebih besar dalam hal rezeki dan keberuntungan. Mereka disebut memiliki karakter tertentu yang mendukung kesuksesan, baik dalam pekerjaan, usaha, maupun kehidupan secara umum.

Meski ramalan shio merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan, topik ini masih menarik untuk dibahas oleh banyak orang yang ingin mengetahui gambaran peruntungan berdasarkan shio kelahirannya.

Dikutip dari kanal YouTube Naura Kom, berikut enam shio yang disebut paling beruntung dalam urusan rezeki dan keberuntungan sepanjang hidupnya.