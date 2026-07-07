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Leni Setya Wati
Selasa, 7 Juli 2026 | 23.08 WIB

6 Shio yang Dipercaya Memiliki Keberuntungan Rezeki Paling Besar Sepanjang Hidup

Ilustrasi shio paling beruntung dalam hal rezeki sepanjang hidupnya (Dok. Freepik) - Image

Ilustrasi shio paling beruntung dalam hal rezeki sepanjang hidupnya (Dok. Freepik)

JawaPos.com - Dalam budaya Tionghoa, shio menjadi salah satu bagian dari kepercayaan yang sering dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, serta keberuntungan seseorang. Setiap shio dipercaya memiliki sifat dan potensi yang berbeda berdasarkan siklus kalender Tionghoa.

Dari 12 shio yang ada, sebagian dipercaya memiliki peluang lebih besar dalam hal rezeki dan keberuntungan. Mereka disebut memiliki karakter tertentu yang mendukung kesuksesan, baik dalam pekerjaan, usaha, maupun kehidupan secara umum.

Meski ramalan shio merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan, topik ini masih menarik untuk dibahas oleh banyak orang yang ingin mengetahui gambaran peruntungan berdasarkan shio kelahirannya.

Dikutip dari kanal YouTube Naura Kom, berikut enam shio yang disebut paling beruntung dalam urusan rezeki dan keberuntungan sepanjang hidupnya.

1. Shio Tikus

Shio Tikus merupakan shio yang paling beruntung dalam hal rezeki dan keberuntungan.

Tikus dianggap sebagai hewan yang cerdas, ulet, dan penuh inisiatif.

Ini membuat orang yang lahir di tahun Tikus cenderung memiliki kemampuan untuk mengambil kesempatan dan mencapai kesuksesan.

Shio Tikus juga dianggap sebagai shio yang memiliki nasib baik dan akan selalu mendapatkan keberuntungan dalam segala bidang.

2. Shio Naga

Shio Naga dikenal sebagai shio yang penuh keberuntungan dan kekuatan. Naga dianggap sebagai simbol keberuntungan, kekuatan, dan kejayaan.

Orang yang lahir di tahun Naga cenderung memiliki kepribadian yang kuat, berani, dan visioner.

Mereka juga memiliki kemampuan untuk mengatasi rintangan dan mencapai tujuan yang mereka inginkan dengan mudah.

Dengan kemampuan ini, orang yang lahir di tahun Naga cenderung mendapatkan rezeki dan keberuntungan yang besar.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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