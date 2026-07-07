Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 7 Juli 2026 | 22.31 WIB

6 Shio yang Diramalkan Mendapat Limpahan Rezeki dan Berpeluang Mengalami Perubahan Finansial Besar

Shio mendadak sultan dihujani rezeki dan jadi kaya kata astrologi Tionghoa - Image

Shio mendadak sultan dihujani rezeki dan jadi kaya kata astrologi Tionghoa

JawaPos.com - Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya memiliki karakter serta peruntungan yang berbeda-beda. Pada periode tertentu, beberapa shio disebut akan mendapatkan energi positif yang membawa peluang besar dalam hal keuangan.

Menurut ramalan yang beredar, ada sejumlah shio yang diprediksi mengalami peningkatan rezeki secara signifikan. Kondisi finansial mereka disebut dapat berubah dengan cepat, dari yang sebelumnya biasa saja menjadi jauh lebih mapan berkat datangnya berbagai peluang.

Keberuntungan tersebut dipercaya dapat muncul melalui berbagai jalan, mulai dari usaha, pekerjaan, hingga kesempatan yang datang secara tidak terduga.

Dilansir dari akun YouTube Naura Kom pada Jumat (4/7), terdapat enam shio yang disebut berpotensi mengalami lonjakan rezeki dan menikmati perubahan kehidupan menuju kondisi yang lebih sejahtera menurut astrologi Tionghoa.

1. Shio Kelinci

Shio Kelinci yang lahir pada tahun 1975 dengan unsur kayu memiliki potensi besar untuk mengalami peningkatan keuangan yang luar biasa.

Mereka yang terlahir di tahun 1987 dengan unsur api juga diprediksi akan merasakan aliran dana yang menggembirakan dalam waktu dekat.

Kelinci dengan unsur tanah dari tahun 1999 dikaruniai kemampuan alami untuk menarik peluang bisnis yang menguntungkan.

Sementara itu, yang lahir tahun 2011 dengan unsur logam memiliki intuisi keuangan yang tajam dan mampu membaca tren pasar dengan baik.

Keberuntungan finansial ini tidak akan datang begitu saja tanpa disertai upaya nyata dari pemilik shio.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Dari Orang Biasa Jadi Sultan! 8 Shio Ini Diprediksi Mendapat Perubahan Finansial Mengejutkan Dalam Waktu Dekat - Image
Zodiak

Dari Orang Biasa Jadi Sultan! 8 Shio Ini Diprediksi Mendapat Perubahan Finansial Mengejutkan Dalam Waktu Dekat

Minggu, 31 Mei 2026 | 17.33 WIB

Bulan Mei 2026 Penuh Kejutan! 3 Zodiak Ini Akan Merasakan Peningkatan Rezeki dan Perubahan Finansial Signifikan - Image
Zodiak

Bulan Mei 2026 Penuh Kejutan! 3 Zodiak Ini Akan Merasakan Peningkatan Rezeki dan Perubahan Finansial Signifikan

Senin, 27 April 2026 | 03.28 WIB

Tiba-Tiba Kaya Raya! 6 Zodiak Ini Diprediksi Akan Mengalami Perubahan Finansial Secara Mendadak dan Signifikan - Image
Zodiak

Tiba-Tiba Kaya Raya! 6 Zodiak Ini Diprediksi Akan Mengalami Perubahan Finansial Secara Mendadak dan Signifikan

Kamis, 16 April 2026 | 16.28 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk - Image
1

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk

2

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Statistik Vikings Siap Hancurkan Samba

3

Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kelemahan 3 Singa di Estadio Azteca

4

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia: Bursa Taruhan Dunia Jagokan Selecao, Opta Beri Peluang Menang 53,6 Persen

5

Prediksi Skor Inggris vs Meksiko: Bursa Taruhan Dunia Tetap Jagokan Three Lions, Rekor Angker Azteca Jadi Ancaman

6

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Diunggulkan Kalahkan Cristiano Ronaldo Cs

7

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head

8

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah

9

Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup

10

Prediksi Susunan Pemain Meksiko vs Inggris: Altitude Jadi Senjata El Tri, Saka dan Gordon Bantu Harry Kane

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore