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Leni Setya Wati
Rabu, 8 Juli 2026 | 05.07 WIB

Naik Kelas Jadi Orang Kaya Baru, Ini 6 Shio yang Diprediksi Akan Dibanjiri Rezeki

Ilustrasi Orang Kaya Baru (jcomp/freepik) - Image

Ilustrasi Orang Kaya Baru (jcomp/freepik)

JawaPos.com - Menurut kepercayaan astrologi Tionghoa, terdapat enam shio yang diperkirakan akan memperoleh keberuntungan besar dalam hal rezeki. Kondisi tersebut diyakini dapat membawa peningkatan ekonomi yang signifikan hingga membuka peluang menjadi sosok dengan kondisi finansial yang jauh lebih mapan.

Karier dan keuangan merupakan dua aspek yang saling memengaruhi dalam kehidupan. Karena itu, banyak orang berupaya membangun karier yang sukses demi mencapai kestabilan dan kesejahteraan finansial.

Meski demikian, perjalanan setiap orang tidak selalu sama. Sebagian mampu meraih keberhasilan dalam waktu relatif singkat, sementara yang lain harus menghadapi berbagai hambatan dan proses yang lebih panjang sebelum mencapai tujuan.

Lantas, shio apa saja yang diprediksi akan mengalami lonjakan rezeki dan berpeluang naik kelas secara finansial? Simak daftar lengkapnya yang dirangkum dari kanal YouTube Naura Kom.

1. Shio Tikus

Shio Tikus dikenal cerdas dan inovatif. Pada tahun 2025 mereka akan menemukan peluang bisnis atau investasi yang menguntungkan yang dapat membawa mereka ke tingkat kekayaan baru.

Keahlian mereka dalam melihat peluang dan membuat keputusan cerdas akan membuahkan hasil.

2. Shio Kerbau

Shio Kerbau yang terkenal dengan ketekunan dan kerja kerasnya akan menuai hasil dari usaha yang telah mereka tanam sebelumnya.

Dukungan dari orang-orang di sekitar mereka dan ketekunan yang tiada henti akan membantu mereka mencapai stabilitas finansial yang lebih baik.

3. Shio Naga

Shio Naga adalah simbol kekuatan dan keberuntungan. Tahun 2025 akan membawa banyak peluang besar bagi shio Naga untuk berkembang dalam karir dan bisnis.

Karisma dan keberanian mereka akan menarik peluang investasi dan kolaborasi yang menguntungkan.

4. Shio Kelinci

Editor: Setyo Adi Nugroho
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