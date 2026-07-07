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Leni Setya Wati
Rabu, 8 Juli 2026 | 05.20 WIB

Rezeki Melimpah! 5 Shio Ini Dipercaya Berpeluang Meraih Kekayaan Besar

Ilustrasi shio yang diseret rezeki hingga jadi miliarder (freepik/drobotdean)&nbsp; - Image

Ilustrasi shio yang diseret rezeki hingga jadi miliarder (freepik/drobotdean)&nbsp;

JawaPos.com - Dalam dunia usaha dan bisnis, keberhasilan seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari strategi, kerja keras, hingga kemampuan membaca peluang. Namun, sebagian orang juga meyakini bahwa faktor astrologi Tionghoa atau shio turut memberikan pengaruh terhadap perjalanan karier dan kondisi keuangan seseorang.

Walaupun kepercayaan terhadap shio tidak memiliki dasar ilmiah yang pasti, banyak yang percaya bahwa setiap shio membawa karakter dan keberuntungan yang berbeda, termasuk dalam urusan bisnis maupun finansial.

Berdasarkan informasi yang dikutip JawaPos.com dari kanal YouTube Naura Kom, terdapat lima shio yang diyakini memiliki peluang besar memperoleh rezeki melimpah. Bahkan, mereka disebut-sebut berpotensi meraih kekayaan dalam jumlah besar berkat keberuntungan yang diasosiasikan dengan Dewa Kekayaan.

1. Shio Kuda

Shio Kuda adalah shio yang penuh dengan semangat dan energi yang tinggi. Orang yang terlahir dalam tahun shio Kuda dikenal sebagai orang yang pekerja keras dan tidak takut menghadapi tantangan.

Mereka juga memiliki kemampuan yang baik dalam hal mengelola waktu dan memiliki ketekunan yang tinggi dalam mencapai tujuan.

Selain itu, shio Kuda juga dikenal sebagai orang yang memiliki intuisi yang kuat. Mereka memiliki kemampuan untuk membaca situasi dengan baik dan mengambil keputusan yang tepat.

Sifat kepemimpinan dan intuisi yang dimiliki oleh shio Kuda membuat mereka memiliki potensi untuk mendapatkan kekayaan yang besar dari usahanya.

Namun, seperti shio lainnya, kesuksesan dalam dunia bisnis juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Seperti kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain, kemampuan untuk mengambil risiko yang tepat, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi.

2. Shio Babi

Shio Babi adalah shio yang dikenal sebagai simbol kemakmuran dan kesuksesan. Orang yang terlahir dalam tahun shio Babi memiliki sifat yang ramah, rendah hati, dan bertanggung jawab.

Mereka juga memiliki kemampuan untuk bekerja keras dan memiliki fokus yang tinggi dalam mencapai tujuan.

Selain itu, shio Babi juga dikenal sebagai orang yang cerdas dan berpikiran terbuka. Mereka memiliki kemampuan untuk memanfaatkan peluang yang ada dan dapat beradaptasi dengan cepat dengan perubahan yang terjadi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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