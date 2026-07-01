Lantaran Rajin Beribadah, 5 Weton Ini Akhirnya Diberkahi Rezeki Melimpah

JawaPos.com - Dalam ajaran Primbon Jawa, aspek spiritual diyakini memiliki peran penting dalam membentuk nasib serta keberuntungan seseorang.

Beberapa weton disebut memiliki kecenderungan untuk tekun dalam beribadah dan menjadikan nilai-nilai ketuhanan sebagai pedoman hidup sehari-hari.

Konsistensi dalam menjalankan laku spiritual tersebut dipercaya dapat membuka pintu rezeki dari arah yang tidak terduga.

Rezeki yang datang tidak hanya dianggap sebagai hasil kerja keras, tetapi juga buah dari ketulusan hati serta doa yang senantiasa dipanjatkan.

Ketenangan batin dan kedekatan dengan Sang Pencipta diyakini menjadi sumber energi positif yang mampu menarik keberkahan dalam berbagai aspek kehidupan.

Mengutip dari kanal YouTube SANIS ONE pada Rabu (1/7), terdapat lima weton yang disebut diberkahi rezeki melimpah berkat kebiasaan rajin beribadah menurut Primbon Jawa.

1. Rabu Legi Rabu Legi dikenal sebagai pribadi yang sangat menghormati tata krama serta falsafah kehidupan, sehingga petuah dan nasihatnya selalu diperhatikan oleh banyak orang.

Pribadi dengan kelahiran ini tidak banyak tingkah namun keberadaannya sangat dihormati, juga dikenal memiliki kejujuran dan sangat membenci ketidakadilan, terutama jika hal tersebut menimpa orang-orang terdekatnya.

Mereka yang lahir pada Rabu Legi termasuk orang yang supel serta setia pada teman dan pasangannya, yang menjadikan mereka mudah mendapatkan simpati dan memiliki banyak teman setia.