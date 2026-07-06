10 Weton Ini Diyakini Berbakat Menjadi Bos Besar dan Memiliki Rezeki Melimpah Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com - Dalam kepercayaan Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang dipercaya memiliki potensi kuat untuk meraih kesuksesan, menjadi pemimpin, serta menikmati kehidupan yang berkecukupan.

Pemilik weton tersebut diyakini memiliki karakter kepemimpinan, semangat bekerja keras, dan peruntungan yang baik sehingga peluang untuk mencapai kemapanan finansial dinilai lebih besar.

Keberuntungan yang menyertai perjalanan hidup mereka juga sering dikaitkan dengan datangnya rezeki yang terus mengalir serta kesempatan untuk menempati posisi penting dalam karier maupun usaha.

Mengutip kanal YouTube Kunil Primbon Jowo, terdapat sepuluh weton yang disebut memiliki potensi menjadi sosok sukses dengan kekayaan dan rezeki yang melimpah berdasarkan perhitungan Primbon Jawa.

1. Rabu Legi

Rabu Legi memiliki neptu 12 yang merupakan hasil penjumlahan dari hari Rabu (7) dan pasaran Legi (5).

Individu kelahiran Rabu Legi dianugerahi sifat kejujuran, santun dalam bertindak, sangat menghargai norma sosial, serta memiliki budi pekerti yang mulia dalam lingkungan bermasyarakat.

Kemampuan mereka dalam membangun relasi sosial membuka banyak pintu kesempatan berupa peluang usaha atau karir menguntungkan yang berpotensi meningkatkan taraf hidup tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga keluarga dan lingkungan sekitar.

Dengan aliran penghasilan yang stabil dan kecakapan mengelola finansial, mereka mampu mempertahankan dan bahkan memperbesar aset, selalu bijak dalam pengeluaran serta paham kapan harus berhemat dan kapan momen tepat untuk berinvestasi.